Стало известно о подготовке российско-японской встречи в формате «два плюс два»

Правительства России и Японии занимаются согласованием встречи глав дипломатических и военных ведомств, которая может пройти в Москве 21 июля в формате «два плюс два», сообщили японские дипломатические источники.

По данным издания «Асахи», одной из центральных тем переговоров станут вопросы, связанные с южной частью Курильских островов и наращивании на этих территориях военного присутствия России, в том числе о размещении там ракетных комплексов, передает ТАСС.

Кроме того, главы МИД и Минобороны двух стран собираются обсудить ситуацию на Корейском полуострове, а также обсудить возможность организации контактов между Японией и КНДР на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре.

На прошлой неделе Япония заявила протест из-за прокладки Россией оптоволокна на Курилы.

Японские СМИ также сообщали, что Москва уведомила Токио о планах провести ракетные учения в районе острова Итуруп. В ответ на это Япония якобы передала российскому МИД свое «сожаление». Однако замглавы МИД Игорь Моргулов заявил, что Россия не получала протеста Японии.