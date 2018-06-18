Россия не получала протест Японии из-за учений на Итурупе

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что в министерстве не получали протеста от японской стороны в связи с предстоящими российскими учениями на Итурупе.

«Мы ничего не получали. В первый раз слышу», – сказал Моргулов, передает РИА «Новости».

Также он сообщил, что Россия приветствует намерение США временно приостановить проведение военных учений с Южной Кореей. «Мы всегда приветствовали отмену этих учений», – отметил замминистра.



По его словам, российский МИД ранее в комментарии «поприветствовал высказанное президентом Трампом намерение приостановить проведение этих учений».



«Мы рассматриваем это как шаг в правильном направлении, позитивное развитие. Мы выступаем не то чтобы за прекращение учений. Мы выступаем за сокращение уровня военной конфронтации в регионе. Безусловно, проведение учений в период, особенно когда проходят переговоры, является неуместным. Собственно, это и сказал президент Трамп, используя именно это слово», – добавил он.

Ранее посольство Японии в России сообщало журналистам, что по дипломатическим каналам был направлен протест России из-за предстоящих учений на курильском острове Итуруп.



Японские СМИ сообщали, что Россия 14 июня уведомила японскую службу безопасности на море о планах провести ракетные учения в районе острова Итуруп. В ответ на это Япония, через свое посольство в Москве, на следующий день передала российскому министерству иностранных дел, что это «противоречит позиции Японии и вызывает сожаление».