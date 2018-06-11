Япония заявила протест из-за прокладки Россией оптоволокна на Курилы

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга считает, что прокладка оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону Курильских островов, которые Токио называет «северными территориями», противоречит позиции Японии; страна заявила протест.

«Прежде всего, такого рода деятельность, опирающаяся на не имеющий законных оснований захват [островов], не совпадает с позицией Японии и вызывает глубокое сожаление. По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», – сказал Суга, передает РИА «Новости».

По его словам, протест был передан через посольство Японии в России в российский МИД 7 июня.

Протест был заявлен и китайской стороне, так как в прокладке оптоволокна участвует и китайская компания.



Ранее источники в японском кабмине сообщили, что Токио выражает сожаление в связи с тем, что Россия прокладывает волоконно-оптическую линию связи на Курилы.

Во вторник Россия уведомила Японию о своем намерении начать прокладку подводного оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону южных Курил.

Напомним, Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил. В декабре 2016 года между Россией и Японией была достигнута договоренность по рассмотрению возможности совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.