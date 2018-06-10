Планы России обеспечить Курилы высокоскоростным интернетом расстроили Японию

Токио выражает сожаление в связи с тем, что Россия прокладывает волоконно-оптическую линию связи на Курилы, сообщают источники в японском кабмине.

На этой неделе Москва сообщила Токио, что с 10 июня через Охотское море Россия будет прокладывать линию связи, которая соединит Сахалин и Южные Курилы, передает ТАСС со ссылкой на «Санкэй».

МИД Японии заявил в ответ, что проведение Россией настолько крупного «инфраструктурного проекта не соответствует позиции» Токио по вопросу принадлежности Курил. Токио выражает сожаление в связи с действиями российской стороны.

Японское управление безопасности на море предупредило суда о начинающихся работах.

Работы в южной части Охотского моря планируется проводить по середину октября.

В результате реализации проекта Курильские острова планируется обеспечить высокоскоростным интернетом. Это также должно создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие региона. Ожидается, что пропускная способность линии будет 40 Гбит/сек.