Военный аналитик оценил требования США об отказе от «нарушающей ДРСМД» ракеты

Призывы американских властей к России отказаться от крылатой ракеты 9М729 безосновательны, они служат предлогом для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил военный эксперт, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.

«Все призывы Вашингтона в данном случае не более чем политическая спекуляция, призванная оправдать предстоящий выход самих США из ДРСМД, принципиальное решение об этом уже принято президентом [США Дональдом] Трампом», – приводит его слова РИА «Новости».

Коротченко подчеркнул, что, в отличие от США, Россия заинтересована в сохранении данного договора и никогда его не нарушала. Он напомнил, что меньше месяца назад Россия передала американской стороне детальную информацию о данной ракете. Представленные данные подтверждают, что она полностью соответствует параметрам, зафиксированных в ДРСМД, заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что 9М729 в любом случае останется на вооружении российской армии.

Напомним, Вашингтон предложил России избавиться от «нарушающей» ДРСМД ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что размещение американских ракет средней и малой дальности, которое возможно после выхода США из ДРСМД, а также размещение американских баз в Польше и других странах Восточной Европы, превращает эти территории в военный плацдарм.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.