  • Новость часаТрамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
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    Разоренные финны завидуют и ревнуют к русскому лесу
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    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Сенатор напомнила о новых основаниях для блокировки переводов на карты
    Создатели «Смешариков» объяснили трансформацию героев на ПМЭФ
    В Мытищах мигрантка избила ребенка на детской площадке
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    7 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    10 комментариев
    18 июня 2025, 18:25 • Новости дня

    Apple получила повторный штраф за неудаление запрещенной информации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple Distribution International LTD на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

    В суде подчеркнули, что компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, передает ТАСС. Решение вынесено в среду.

    Ранее в этот же день суд уже привлек Apple к административной ответственности по аналогичной статье.

    В ноябре Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 млн рублей за нарушение законодательства России о неудалении запрещенной информации.

    На прошлой неделе столичный суд назначил компании Apple штраф в размере 3 млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей через интернет.

    18 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей

    Жена Макаревича сообщила о «призванной» в армию Израиля своей машине

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

    «Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали, кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежа вю», – написала супруга Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Эйнат Кляйн в соцсетях.

    Она вспоминает, как нечто схожее происходило во времена вирусного локдауна: «дороги были пустынны и идеи «зумов» только начали витать в воздухе». По мнению супруги иноагента Макаревича, сейчас самое время снова собираться онлайн, общаться и напоминать друг другу о себе.

    Так она приглашает желающих на онлайн-эфир всего за 50 шекелей, чтобы вместе в лучших еврейских традициях учиться не впадать в уныние.

    Сам Макаревич находится за пределами Израиля на гастролях в Европе.

    На фоне фоне обострения ирано-израильского конфликта власти Израиля решили организовать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян из разных стран на родину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    46 комментариев

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    18 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орешкин: G7 утратила статус главного экономического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономики стран G7 уже не являются основными центрами глобального роста.

    По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».

    Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.

    Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 20:52 • Новости дня
    Англичан напугали способностью России скрывать Солнце над Британией
    Англичан напугали способностью России скрывать Солнце над Британией
    @ Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии выразили опасения, что Россия способна использовать погодное оружие для создания экологической катастрофы, затмив Солнце и нарушив климат.

    Издание Daily Mail сообщило о тревогах британских министров по поводу возможного применения Россией так называемого погодного оружия. По версии британских источников, Москва теоретически может использовать солнечную геоинженерию, чтобы отражать солнечный свет обратно в космос и тем самым затмить Солнце над Британией.

    В материале говорится: «Есть опасения, что враждебные государства, такие как Россия, могут использовать солнечную геоинженерию для отражения света от Земли обратно в космос». В издании утверждается, что Россия рассматривает возможность искусственного создания экологической катастрофы на территории Британии.

    В качестве одной из угроз британские официальные лица назвали разработку погодного оружия, которое якобы может быть использовано для противодействия изменению климата и дестабилизации окружающей среды в Британии. Эти страхи усилились на фоне появления сообщений в СМИ о возможных кибератаках России на критически важную инфраструктуру страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия планирует ввести усиленный режим контроля против России в рамках Схемы регистрации иностранного влияния, включив ее в список стран, представляющих угрозу для национальной безопасности.

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    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    46 комментариев

    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

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    18 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Германии не исключили, что после завершения конфликта Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По его словам, тема членства Украины в ЕС и НАТО остается актуальной.

    «Украине предложили стать членом Европейского союза. Процесс запущен. Членство НАТО не снято с повестки дня, но в настоящий момент оно не может быть темой для обсуждения, поскольку страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», – приводит слова Мерца в интервью телеканалу ARD ТАСС.

    Он добавил, что в долгосрочной перспективе, все возможно.

    Мерц также заявил, что на саммите G7 старался уговорить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы «убедить помочь закончить эту войну».

    Немецкий канцлер считает, что разрешить украинский конфликт можно только за счет усиления экономического давления на Россию. И сделать это должны США, так как Китай делать этого не будет, заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.


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    18 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Названа причина масштабного энергетического сбоя в Испании и Португалии
    Названа причина масштабного энергетического сбоя в Испании и Португалии
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный сбой в энергосистемах Испании и Португалии в апреле был вызван ошибкой оператора Red Electrica при расчете баланса мощности в условиях скачка напряжения, пишет Reuters.

    Причиной крупного отключения электричества в Испании и Португалии 28 апреля стала ошибка оператора национальной электросети Red Electrica, передает Reuters. Об этом говорится в официальном отчете правительства, опубликованном во вторник.

    Эксперты отметили, что просчеты при расчете энергобаланса не позволили вовремя отреагировать на внезапный скачок напряжения. В результате сеть не смогла справиться с нагрузкой, что привело к массовому отключению электричества.

    Министр по вопросам экологического перехода Сара Аагесен заявила: «Фактически не хватило мощности для поддержания необходимого уровня напряжения, поскольку она не была заранее запрограммирована, или запланированная не обеспечила необходимого показателя по нормативу».

    Она подчеркнула, что в этот день на сбой повлиял ряд факторов, но основная причина – именно резкий скачок напряжения, который сеть не смогла поглотить, вызвав цепную реакцию отключений. В отчете также указывается, что часть электростанций, включая ядерные и газовые, не обеспечили должной поддержки системе. Среди дополнительных факторов названы общая нестабильность энергосистемы и отсутствие достаточного контроля напряжения.

    Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить итоги расследования крупного сбоя электроснабжения, произошедшего в конце апреля.

    Между тем энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе.

    Лиссабон заявил о необходимости усилить давление на Париж для ускорения строительства энергетических соединений между странами после масштабного отключения электроэнергии.

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    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

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    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов
    @ Darryl Dyck/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

    «Важно обеспечить 40 млрд долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», – написал он.

    При этом Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев, передает ТАСС.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако Трамп досрочно покинул саммит, поэтому Зеленский пишет в соцсетях о том, как Украина призывает Трампа «использовать свое реальное влияние» и положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским.

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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    В Роскачестве назвали самые ожидаемые для возвращения в Россию бренды

    Роскачество: Россияне больше всего ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M и Zara

    В Роскачестве назвали самые ожидаемые для возвращения в Россию бренды
    @ Антон Кардашов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне ожидают возвращения популярных зарубежных брендов, среди которых лидируют IKEA, McDonald's, H&M и Zara, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

    Протасов отметил, что часть потребителей вовсе не хочет возвращения зарубежных компаний, однако большинство считают возможным их возвращение только при условии выгодных для России правил, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных брендах, больше всего россияне ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M, Zara», – заявил он.

    Глава Роскачества также отметил, что по данным Центра изучения потребительского поведения организации, от 70% до 93% граждан отдают предпочтение отечественным продуктам питания. По другим категориям товаров такие показатели ниже.

    Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что шведский концерн IKEA не рассматривает возвращение на российский рынок в ближайшее время, сосредоточив свои усилия на других регионах, включая Азию.

    В марте опрос Webbankir показал, что почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA.

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    18 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    В Мытищах мигрантка избила ребенка на детской площадке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В подмосковном городе Мытищи иностранка ударила восьмилетнего мальчика на детской площадке, ее задержали, суд отправил женщину под домашний арест, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Инцидент произошел на улице Борисовка, уроженка одной из республик ближнего зарубежья во время ссоры на детской площадке несколько раз ударила восьмилетнего мальчика и затем скрылась с места происшествия, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ребенок обратился за медицинской помощью, после чего его отпустили домой. Правонарушительницу нашли и доставили в отдел полиции.

    В отношении подозреваемой 1995 года рождения составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Мытищинский горсуд отправил ее под домашний арест.

    Ранее в апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья насмерть забил своего коллегу из-за спора о салате «Айсберг»

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    17 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Ребенок из Подмосковья впал в кому после порции плова

    Tекст: Евгения Караваева

    В Клину десятимесячный мальчик оказался в коме после того, как попробовал плов с азиатской приправой, вызвавшей тяжелую аллергическую реакцию.

    Младенец находился дома с отцом, который приготовил плов и накормил им сына. Вскоре после этого у мальчика начались судороги, он впал в кому, сообщает Газета.ру со ссылкой на Mash.

    Медики госпитализировали малыша и смогли стабилизировать его состояние. Сейчас ребенок пришел в сознание, угрозы для жизни нет.

    Причиной ухудшения состояния могла стать анафилактическая реакция на азиатскую приправу, содержащуюся в рисе. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ставрополье погиб ребенок после отравления химикатами. В Ленинградской области трехлетняя девочка скончалась после отравления пищей в кафе.

    Комментарии (11)
    18 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Наталья Тенякова
    Умерла народная артистка России Наталья Тенякова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В возрасте 80 лет скончалась знаменитая актриса театра и кино Наталья Тенякова, являвшаяся одной из ведущих артисток МХТ им. Чехова.

    О смерти народной артистки России Натальи Теняковой сообщили в официальном Telegram-канале МХТ им. Чехова. Артистка ушла из жизни ночью 18 июня на 81-м году жизни.

    В театре отметили, что Наталья Тенякова была одним из символов труппы, а ее актерский талант и личная честность являлись образцом для коллег. В сообщении говорится, что она «задавала планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир».

    Тенякова прославилась как актриса Художественного театра и была вдовой народного артиста РСФСР Сергея Юрского. В ее творческом багаже – десятки театральных и киноролей, которые оставили значительный след в российской культуре.

    В Москве 18 мая ушла из жизни народная артистка России Ольга Блок-Миримская, известная по работе в Театре Табакова и ролям в кино.

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