Как визит Пашиняна в Турцию связан с атакой на российского миллиардера

Tекст: Евгений Крутиков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня посетит Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется обсудить отношения Армении с Турцией и Азербайджаном. В повестку включен также ряд других вопросов, связанных с заключением мирного договора между Ереваном и Баку. Сам Пашинян говорит, что разглашать заранее повестку переговоров с Эрдоганом «не положено» согласно обоюдным договоренностям.

Это первый визит такого уровня армянского руководителя в Турцию. Согласно утечкам, Пашинян в Анкаре может обсуждать разнообразные детали заключения мирного договора с Азербайджаном. Требования Азербайджана и Турции могут простираться очень далеко: вплоть до вывода российской военной базы из Гюмри и «переформатирования» Армянской апостольской церкви (ААЦ). Некоторые местные СМИ напрямую утверждают, что Пашинян «обязался нанести удар по Армянской апостольской церкви и подчинить себе. Это мы и наблюдаем последние 20 дней».

Предположительно, взамен Армении удалось или вообще снять на время, или отсрочить внесение изменений в Конституцию страны, что требовал Баку. Никол Пашинян в принципе не против, но у него нет решающей поддержки общества в таком чувствительном вопросе, и пока его удобнее «подвесить», нежели дополнительно обострять ситуацию.

Кроме того, мирный договор с Азербайджаном может не признать Конституционный суд. А вот в этом случае Пашинян и предлагает изменить Конституцию, убрав из нее не только преамбулу, в которой говорится о Карабахе и геноциде, но и отстранить КС от ратификации такого рода соглашений. «Согласно законодательству Армении, договор должен получить заключение КС. Если КС решает, что текст не соответствует Конституции, хотя... маловероятно, что он такое решение примет, создастся необычная ситуация. Какой будет позиция Армении и моя? Я инициирую конституционные реформы, потому что мирный процесс и договор нельзя упускать», – сказал он.

На второе предварительное условие Баку – роспуск Минской международной переговорной группы – Пашинян уже давно согласился.

В то же время в самом Ереване ситуация стала резко накаляться после попытки провести обыск в особняке известного бизнесмена и благотворителя, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, гражданина России.

Примечательно, что машины полиции стали подъезжать к особняку Карапетяна через несколько часов после того, как он опубликовал видеообращение в защиту Армянской апостольской церкви. Самвел Карапетян известен, помимо всего прочего, как крупнейший благотворитель Армении, многие годы поддерживающий именно ААЦ.

В защиту Карапетяна выступили сразу все. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Самвела Карапетяна, заявила, что Москва внимательно следит за ней и будет оказывать необходимое содействие. В поддержку Карапетяна сразу же выступили и Святой Эчмиадзин, и Московская епархия ААЦ, и Союз армян России.

К дому Карапетяна стали стекаться люди. В какой-то момент они перегородили подъезд фурой, начались стычки с полицией. Во избежание столкновений Самвел Карапетян, его брат Нарек и племянник Карен добровольно сели в полицейскую машину и были доставлены 6-й отдел полиции Еревана. Утром Нарек и Карен Карапетяны были выпущены, а Самвела перевезли в Следственный комитет.

Пашинян прокомментировал ситуацию с задержанием Самвела Карапетяна крайне жестко и напрямую увязал происходящее со словами поддержки предпринимателя и благотворителя в адрес церкви. «Никто не имеет права угрожать Республике Армения, этого не могут делать какие-то люди, приехавшие откуда-то», – сказал Пашинян.

«Какие-то люди, приехавшие откуда-то» – это в адрес российского миллиардера Самвела Карапетяна, который уехал из Армении в Россию еще в 1992 году и сделал свой капитал сперва в Калуге и Калужской области, а затем в Москве. Сейчас группа компаний «Ташир» занимает второе место в России по объему коммерческой недвижимости (в первую очередь многочисленные по всей стране ТРЦ «РИО»). Состояние Карапетяна сравнимо с половиной бюджета Армении.

Карапетян никогда не порывал связей с Арменией и, помимо благотворительности, выкупил тогда убыточную компанию «Электрические сети Армении», которая приходила в запустение с 1990-х годов. Сейчас Пашинян с утра неожиданно заявил, что «настало время» национализировать «Элсети». Чуть позже он смягчил свою позицию, сказав, что установил срок в один месяц для компенсации ущерба гражданам со стороны «Элсетей» (из-за отключений света), в противном случае вопрос национализации компании будет решен в срочном порядке. И это при том, что Карапетян выкупил «Элсети» в ужасном состоянии – изношенные, устаревшие и разваленные. «Насколько это было возможно, сети реанимировали. И сейчас, когда это все сделано, взять и сказать: «Мы хотим национализировать».

Понятное дело, что они просто устраивают передел собственности», – считает вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

По предварительным данным, Самвела Карапетяна могли обвинять в незаконном хранении оружия, что воспринимается в Ереване как нелепый предлог. Пашинян же практически перестал скрывать, что речь идет исключительно о конфликте вокруг церкви, и даже принес на импровизированную пресс-конференцию теологические книги.

Одновременно со всеми этими событиями Никол Пашинян неожиданно отправил в отставку главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна. Некоторые источники утверждают, что Абазян накануне вечером отказался арестовывать Карапетяна по абсурдным подозрениям, в результате чего пришлось прибегать к услугам местного отделения полиции армянской столицы, и ситуация в итоге вышла из-под контроля.

Сам Пашинян комментирует отставку главы СГБ абсурдно: «Абазян... заслуживает отдыха». Однако в ответ на прямой вопрос, возможно ли, что решение об отставке связано с отказом выполнять поручение премьера, Пашинян сказал, что глава СНБ не имеет права не выполнять его приказ. Многие посчитали это подтверждением того, что Абазян не столько «заслужил отдых», сколько действительно отказался штурмовать дом Самвела Карапетяна.

Таким образом, исходя из всех этих событий, можно сделать вывод, что схватка Пашиняна с Армянской апостольской церковью перешла в решающую стадию. ААЦ в действующей Конституции Армении посвящена целая статья – № 18. В ней говорится, что «Республика Армения признает исключительную миссию Армянской апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности».

Пока не понятно, будет ли изменена эта формулировка, фиксирующая монопольное право ААЦ в духовной жизни Армении. По тем неофициальным вариантам новой Конституции, которые гуляют в Армении, предполагается, что в статье № 18 будут перечислены все армянские церкви (номинации) помимо ААЦ (католики армянского обряда, евангельские христиане – протестанты, армянская православная и другие), что законодательно лишит ААЦ исключительной роли в жизни армянского общества.

Консенсуса по этому поводу в обществе нет, и ряд приближенных к Пашиняну лиц высказывались по этому вопросу очень осторожно, чтобы не допустить преждевременного взрыва. Пока что речь идет только о последовательной этической дискредитации ААЦ и попытке сместить католикоса Гарегина II.

Другое дело, что Пашинян ведет эту кампанию очень агрессивно, и создается впечатление, что его поджимают сроки.

Отсюда и оказание физического давления на наиболее видных сторонников и защитников ААЦ в лице Самвела Карапетяна. По последним данным, его могут обвинить в «призывах к захвату власти».

Если ранее процесс «переформатирования Армении» складывался для Пашиняна относительно легко, то в столкновении с ААЦ он несколько переоценил свои силы. С наскока взять Святой Эчмиадзин ему не удастся и придется перейти к осаде, первыми жертвами которой должны стать знаковые фигуры армянского общества, выступающие в поддержку и защиту церкви. И противостояние это только начинается и вряд ли завершится в пятницу в Анкаре.