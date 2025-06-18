Состояние Карапетяна оказалось сопоставимо с половиной госбюджета Армении

Tекст: Дарья Григоренко

По информации Forbes, к апрелю этого года оценка состояния Карапетяна достигла 3,2 млрд долларов, передает ТАСС.

В группу компаний «Ташир», принадлежащую бизнесмену, входит компания «Электрические сети Армении», обеспечивающая электроэнергией более миллиона потребителей. Эта компания была приватизирована в 2022 году, когда российская «Интер РАО» заплатила за нее около 40 млн долларов, после чего через ряд сделок она перешла к «Таширу».

У Карапетяна также есть торгово-развлекательные центры «Рио» в России. Кроме того, компания «Гранд Фуд», входящая в «Ташир», управляет 142 ресторанными проектами в 45 городах России и Армении.

В декабре прошлого года армянский парламент утвердил дефицитный бюджет на 2024 год с доходами в 2,837 трлн драмов (примерно 7 млрд долларов) и расходами в 3,441 трлн драмов (примерно 8,4 млрд долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна возбуждено дело о публичном призыве к захвату власти, по которому готовится ходатайство об аресте. Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был взят под стражу после обыска в его доме и резонансных заявлений о ситуации в стране.

Накануне жители армянской столицы вышли к дому бизнесмена, чтобы выразить ему поддержку.

Напомним, российский предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви и подверг критике премьера страны Никола Пашиняна после того, как премьер призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета.