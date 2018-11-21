В России рассказали о «ядерной пустыне» в Европе после выхода США из ДРСМД

Размещение американских ракет средней и малой дальности, которое возможно после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также размещение американских баз в Польше и других странах Восточной Европы, превращает эти территории в военный плацдарм, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин заявил, что любая из восточноевропейских стран, в которой размещаются американские базы, «становится потенциальной ядерной пустыней»; государства буквально стирают себя с карты мира, пишут «Известия».

Потому «политики, которые настойчиво приглашают американских военных, потенциально подставляют свое население под атомный дождь». В этой ситуации «мирные жители этих стран - это уже даже не заложники», а «заложники, которых начали расстреливать».

По мнению эксперта, в данный момент глубина «полосы войны», отсчитываемая от границ Калининградской области, составляет 500 километров (дальность действия комплексов «Искандер»), и «заложниками в этом случае становятся лишь счастливые прибалты, неспособные думать на два шага вперед».

Шурыгин уверен, что «у американцев будет сохраняться очень серьезный соблазн решать свои глобальные задачи за счет Европы, к примеру, нанести с ее территории массированный ядерный удар ракетами средней и малой дальности».

Ранее в пятницу Вашингтон предложил России избавиться от «нарушающей» ДРСМД ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.