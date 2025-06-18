В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.6 комментариев
Глава AmCham заявил о попытках отменить инвестиционные ограничения США для России
Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал о проведении переговоров по поводу возможного снятия инвестиционных запретов для России со стороны властей США.
Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил РБК об усилиях организации по снятию запрета на инвестиции американских компаний в Россию, передает ТАСС.
По его словам, AmCham ведет соответствующие обсуждения с американской администрацией, чтобы добиться отмены существующих ограничений.
В 2022 году США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.