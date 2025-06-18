Путин начал рабочую программу в Петербурге с экономического совещания

Berliner Zeitung назвала отъезд Трампа с саммита G7 «горьким посланием» Украине

Berliner Zeitung: Отъезд Трампа с саммита G7 стал «горьким посланием» Зеленскому

Tекст: Ирма Каплан

Внезапный отъезд Трампа с саммита G7 показывает, что для США конфликт между Израилем и Ираном гораздо более актуален, пишет немецкая Berliner Zeitung.

Газета отмечает, что последствия для Украины могут быть такими, что США станут инвестировать в возможную смену режима в Тегеране и сосредоточатся на этой цели, а не на поддержке Украины.

«Для Украины преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является горьким посланием: несмотря на войну и ежедневные атаки России, ситуация на Украине отходит на второй план», – констатирует издание.

Berliner Zeitung снова задается вопросом, будет ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом, пока это вопрос без ответа. Если беседы так и не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву.

«Это станет еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и так далее менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», – резюмирует газета.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул саммит.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, FT узнала, что французский президент Эммануэль Макрон заставил американского коллегу гневно высказаться после слов о том, что глава Белого дома возвращается в Вашингтон из-за эскалации на Ближнем Востоке, так как, по словам Трампа, его вызвала гораздо более важная проблема.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита заявил, что просил денег у западноевропейских партнеров на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов.