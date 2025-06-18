В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Путин начал рабочую программу в Петербурге с экономического совещания
Президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.
Мероприятие состоялось в Константиновском дворце, передает ТАСС. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и глава «Сбера» Герман Греф.
После совещания Путин проведет встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Вечером состоится беседа с представителями мировых информационных агентств. В ближайшие дни у него запланировано еще несколько международных переговоров и выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ. Сообщалось, что российские и турецкие представители проведут переговоры на полях форума.