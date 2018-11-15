Косачев прокомментировал возможность военного конфликта с Украиной

Москва сделает все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Киевом, но именно на ЕС и НАТО лежит ответственность за то, чтобы не поощрять Украинк к еще одной войне в Европе, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В нынешних крайне тревожных условиях и с учетом демонстративной лояльности (президента Украины Петра) Порошенко идеалам так называемой «трансатлантической идеи» именно Евросоюзу и, как ни парадоксально, НАТО предстоит либо подтвердить собственную приверженность первоначальным уставным целям («предотвращать конфликты в Европе»), внятно объяснив украинскому президенту недопустимость разжигания милитаристских настроений в своем обществе, либо вольно или невольно поощрить потенциального агрессора – Украину – к еще одной войне в Европе», – заявил Косачев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «Россия – самостоятельно либо коллективными усилиями – сделает все возможное, чтобы военный конфликт ни в каком виде не допустить».

Тем временем президент Украины Петр Порошенко выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией. Он также заявил, что на время действия указа о военном положении в регионах Украины будут развернуты «штабы обороны».

Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения после провокации и задержания украинских судов в Черном море. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения с треском провалилась.