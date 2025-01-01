Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

Tекст: Валерия Городецкая

Путин поручил правительству работать совместно с «Российскими железными дорогами» (РЖД) и «Сбербанком России» для принятия решений, необходимых для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, передает РИА «Новости». Поручение включает предоставление мер государственной поддержки российским производителям высокоскоростного подвижного состава и финансирование проекта с привлечением кредитных организаций.

Поручения утверждены по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Для выполнения поставленных задач ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и глава Сбербанка Герман Греф. Срок исполнения поручений установлен до 5 января 2025 года.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах поставить первый поезд для ВСМ Москва – Петербург в конце 2026 года и о производстве около 30 поездов в период с 2028 по 2030 годы. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на инфраструктуру высокоскоростной железнодорожной магистрали у вокзала будет потрачено 50 млрд рублей, из которых 30 млрд заложены в городском бюджете для старта проекта.