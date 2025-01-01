Американцы восприняли как знамение попадание молнии в Капитолий

В новогоднюю ночь молнии поразили Капитолий, монумент Вашингтону и Эмпайр-стейт-билдинг, пишет The Tribune, передает РЕН ТВ. Некоторые американцы восприняли это как знамение в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Один пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил: «Это будет библейским событием», добавив изображение, символизирующее приход Трампа к власти. Другие пользователи выразили мнение, что этот удар молнии может быть знаком для Джо Байдена уйти в отставку в пользу Трампа. Подобные обсуждения укрепляют напряженность, связанную с предстоящей президентской гонкой 2024 года.

Однако многие жители США напоминают, что молнии часто бьют в высокие здания, такие как Капитолий, монумент Вашингтону и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Газета отмечает, что подобные теории усиливаются на фоне напряженности президентской гонки 2024 года.

Ранее газета Financial Times признала Дональда Трампа человеком года, отметив его значительное возвращение в политику и влияние на мировую арену, что стало ярким событием для Республиканской партии США.