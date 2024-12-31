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ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР
Российские войска продвинулись в промзоне Курахово на Украине, захватив комплекс гаражей, при этом около 90% территории города уже освобождено, остаются только укрепленные объекты противника, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Российские войска продвинулись вперед и взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР, передает РИА «Новости».
Рогов сообщил о высокоинтенсивных боях, происходящих в районе. По его словам, инициатива в текущем противостоянии принадлежит российским войскам, которые продолжают успешное наступление.
Рогов также напомнил, что ранее российские силы уже взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. Город окружен с нескольких сторон, около 90% его территории освобождено. Украинские подразделения были вынуждены отойти в промзону, где расположены трубный завод и ТЭС, используемые как укрепрайоны.
В то же время ранее Минобороны заявляло, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским формированиям. В результате боев в районе нескольких населенных пунктов, включая Курахово, противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
Курахово, находящийся в западной части ДНР, имеет стратегическое значение и остается одним из крупнейших населенных пунктов под контролем ВСУ в регионе. Взятие Курахово открывает возможности для дальнейшего продвижения российских сил к западной границе ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали активные боевые действия на территории Кураховской ТЭС в ДНР, штурмуя промзону, сообщал глава региона Денис Пушилин.
Ранее российские войска штурмом взяли административные здания ТЭС в Курахово и уже контролируют около 90% территории города, сообщал Рогов.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.