Tекст: Мария Иванова

Российские войска продвинулись вперед и взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР, передает РИА «Новости».

Рогов сообщил о высокоинтенсивных боях, происходящих в районе. По его словам, инициатива в текущем противостоянии принадлежит российским войскам, которые продолжают успешное наступление.

Рогов также напомнил, что ранее российские силы уже взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. Город окружен с нескольких сторон, около 90% его территории освобождено. Украинские подразделения были вынуждены отойти в промзону, где расположены трубный завод и ТЭС, используемые как укрепрайоны.

В то же время ранее Минобороны заявляло, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским формированиям. В результате боев в районе нескольких населенных пунктов, включая Курахово, противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.

Курахово, находящийся в западной части ДНР, имеет стратегическое значение и остается одним из крупнейших населенных пунктов под контролем ВСУ в регионе. Взятие Курахово открывает возможности для дальнейшего продвижения российских сил к западной границе ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали активные боевые действия на территории Кураховской ТЭС в ДНР, штурмуя промзону, сообщал глава региона Денис Пушилин.

Ранее российские войска штурмом взяли административные здания ТЭС в Курахово и уже контролируют около 90% территории города, сообщал Рогов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.