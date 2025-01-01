2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.6 комментариев
Словакия увидела готовность Путина к переговорам по Украине
Власти Словакии видят в заявлениях президента России Владимира Путина сигнал к готовности вести мирные переговоры по Украине, заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» Катарина Рот-Неведялова.
Комментируя заявления российского лидера о предложении Братиславы стать площадкой для переговоров по Украине, Рот-Неведялова заявила, что расценивает их как позитивный знак, передает ТАСС.
«Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это», – заявила Рот-Неведялова. Она также добавила, что Словакия готова предоставить свою территорию как площадку для будущих переговоров, что, по ее мнению, поможет положить конец украинскому конфликту.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова принять мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и обеспечить гостеприимство участникам.
Напомним, Словакия решила присоединиться к китайской группе «Друзей мира» по Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность на встрече с премьер-министром Робертом Фицо.