Словакия увидела готовность Путина к переговорам по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя заявления российского лидера о предложении Братиславы стать площадкой для переговоров по Украине, Рот-Неведялова заявила, что расценивает их как позитивный знак, передает ТАСС.

«Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это», – заявила Рот-Неведялова. Она также добавила, что Словакия готова предоставить свою территорию как площадку для будущих переговоров, что, по ее мнению, поможет положить конец украинскому конфликту.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова принять мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и обеспечить гостеприимство участникам.

Напомним, Словакия решила присоединиться к китайской группе «Друзей мира» по Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность на встрече с премьер-министром Робертом Фицо.