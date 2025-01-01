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Депутат Рады заявил о массовом дезертирстве в украинской армии
Депутат Рады Дубинский заявил о массовом дезертирстве в украинской армии
Украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил о массовом дезертирстве в рядах украинской армии.
По словам Дубинского, «украинская армия фактически разбежалась», передает РИА «Новости». Депутат заявил, что в ВСУ ежемесячно дезертируют более 20 тыс. солдат, в то время как аналогичное количество мобилизуется. «При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва – армия уже разбежалась», – написал он в Telegram.
Дубинский подчеркнул, что киевский режим отправляет на фронт необученных мобилизованных солдат. Эти солдаты либо гибнут, либо бегут с поля боя.
Ранее украинский журналист сообщил о росте дезертирства в элитной 155-й бригаде ВСУ. Сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский одобрил закон, разрешающий украинцам, впервые покинувшим воинскую часть, добровольно вернуться на службу без наказания.