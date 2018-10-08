Путин освободил Ливанова от должности спецпредставителя по торговле с Украиной

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Ливанова от должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

«Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной», – сообщается в указе, передает РИА «Новости».

Документ был подписан 5 октября, указ вступил в силу со дня его подписания.

Ливанов был назначен на эту должность в августе 2016 года. До этого Ливанов руководил министерством образования и науки России.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Ливанов покинул министерское кресло.