Президент Ирана пригрозил более сокрушительным ответом на новые удары Израиля

Tекст: Ольга Иванова

Иран нанесет более разрушительные удары в случае новых атак Израиля по территории страны, об этом заявил президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщает РИА «Новости». «Мы не начинали войну, но мы ответили силой. Если агрессия Израиля повторится вновь, его ждет более болезненный и сокрушительный ответ. Каждая страна, которая действительно желает мира, безопасности и стабильности, должна встать на линию противостояния агрессии Израиля», – подчеркнул Пезешкиан.

В ходе беседы иранский лидер особо отметил, что его страна действует в ответ на действия Израиля, а не инициирует конфликт. Он добавил, что все страны, заинтересованные в стабильности, должны противостоять действиям Израиля.

Кроме того, Пезешкиан обратился к Ираку с призывом усилить защиту своего воздушного пространства. По его словам, это необходимо для того, чтобы Израиль не мог использовать иракскую территорию для нанесения ударов по Ирану.

Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.