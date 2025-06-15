В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Президент Ирана пригрозил более сокрушительным ответом на новые удары Израиля
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о более мощном ответе на возможное повторное нападение Израиля, подчеркнув необходимость противодействия агрессии.
Иран нанесет более разрушительные удары в случае новых атак Израиля по территории страны, об этом заявил президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщает РИА «Новости». «Мы не начинали войну, но мы ответили силой. Если агрессия Израиля повторится вновь, его ждет более болезненный и сокрушительный ответ. Каждая страна, которая действительно желает мира, безопасности и стабильности, должна встать на линию противостояния агрессии Израиля», – подчеркнул Пезешкиан.
В ходе беседы иранский лидер особо отметил, что его страна действует в ответ на действия Израиля, а не инициирует конфликт. Он добавил, что все страны, заинтересованные в стабильности, должны противостоять действиям Израиля.
Кроме того, Пезешкиан обратился к Ираку с призывом усилить защиту своего воздушного пространства. По его словам, это необходимо для того, чтобы Израиль не мог использовать иракскую территорию для нанесения ударов по Ирану.
Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.