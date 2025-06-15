Мантуров сообщил о регуляторной поддержке базовых отраслей промышленности

Tекст: Ольга Иванова

Базовые отрасли российской промышленности, такие как металлургия и химия, не нуждаются в прямом финансировании из бюджета для увеличения производственных мощностей, передает РИА «Новости». Мантуров отметил, что основная помощь будет заключаться в создании регуляторных условий и предоставлении преференций на закупку отечественной продукции.

Мантуров заявил: «Если, например, брать за основу базовые отрасли промышленности – это металлургия или химия, для наращивания мощностей бюджетных инвестиций и государственной поддержки в прямом виде они не требуют. А в части регуляторики, если мы говорим о разработке определенных химических молекул или создании отдельных узких производств в металлургии, которые требуются для повышения технологических компетенций и технологической независимости нашей страны, то мы должны создавать условия».

Он уточнил, что государство будет обеспечивать законодательную поддержку для предприятий, чтобы гарантировать реализуемость и внедрение новых видов продукции. В качестве примера он привел предоставление преференций на закупку отечественных товаров, что даст компаниям уверенность в сбыте разработанной продукции.

Мантуров отметил, что такая поддержка направлена на повышение технологической независимости и компетенций национальной промышленности.

ПМЭФ-2025 пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня.

Ранее Мантуров сообщил, что производство ключевых компонентов боеприпасов в России значительно увеличилось благодаря развитию производственных мощностей