На Кубани задержали троих мужчин за попытку поджога релейного шкафа

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале МВД Медиа уточнили, что о происшествии в полицию сообщили работники Северо-Кавказской железной дороги, обнаружившие частичное повреждение оборудования, отвечающего за безопасность на железной дороге, передает РИА «Новости».

В результате оперативных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали троих подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Правоохранители заявили, что задержанные признались в получении предложения о криминальном заработке через мессенджер и согласились совершить преступление за вознаграждение. По предварительным данным, довести преступный замысел до конца они не смогли по независящим от них причинам. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу.

Ранее тюменский облсуд приговорил двух учащихся Тюменского колледжа социальных и производственных технологий по делу о диверсии и легализации денег после поджога релейного шкафа.

2 июня сотрудники УФСБ в Приморье задержали двоих диверсантов на железной дороге.