Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
Сотрудники УФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Приморье
Сотрудники УФСБ в Приморье задержали двоих диверсантов на железной дороге
Уголовное дело по статье «Диверсия» возбуждено против двух 19-летних диверсантов, которые пытались заработать, выполняя указания украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
«УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», – передает РИА «Новости».
В ведомстве установили, что двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб собирались совершить поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края за денежное вознаграждение.
Задержанным предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России «Диверсия» и заключили под стражу. Ведется следствие.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в середине мая суд приговорил жителя Белгорода к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включая попытку отравления российских военнослужащих.
В апреле в Якутии арестовали несколько жителей города Мирный, обвиненных в поджоге сооружений связи по заказу украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение.