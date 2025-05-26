Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Взрывы прогремели в Одессе
В Одессе и в Полтавской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские власти и СМИ.
«Снова слышны взрывы», – приводит ТАСС слова мэра Одессы Геннадия Труханова.
По данным украинских СМИ, в Полтавской области взрыв прозвучал в Кременчуге.
Воздушная тревога действует в десяти регионах Украины, включая Киевскую область.
Напомним, накануне Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.