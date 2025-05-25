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    25 мая 2025, 18:14 • Общество

    Как лишить Украину производства беспилотников

    Как лишить Украину массового производства беспилотников

    Как лишить Украину производства беспилотников
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов, в том числе – по заводу «Антонов» в Киеве. Местная ПВО не справилась с атакой, что привело к масштабным разрушениям и пожарам. Тем не менее Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Как Россия может уничтожить беспилотную отрасль противника?

    Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уточняется, что предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА.

    Военкоры пишут о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

    «Этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и другие) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне».

    По данным канала, украинскую ПВО удалось перегрузить роем специальных дронов-мишеней, на которые приходилось тратить дорогостоящие зенитные снаряды. «Столько боеприпасов, стволов и ракет для обороны у них просто нет», – объяснили авторы. По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сотен взрывов, возникли пожары.

    Также высказывалось предположение, что ВСУ начали применять против дронов западные системы ПВО. Telegram-канал «Осведомитель» пишет, что на многочисленных появившихся в Сети роликах видна работа немецких комплексов IRIS-T и американских Patriot.

    В какой-то момент в Киеве перестала работать ПВО, указал украинский блогер Анатолий Шарий. Он опубликовал несколько снятых очевидцами видео, на которых слышно, как ударные дроны атакуют цели, не встречая сопротивления. При этом, отмечает автор, до десяти беспилотников беспрепятственно ударили в одну точку. Позднее Шарий заявил, что ПВО все же заработала, «но очень вяло».

    «В нынешней тактике массированных ударов одно из заметных изменений – это значительно возросший уровень российской разведки, в том числе агентурной», – приводит Telegram-канал «Специально для RT» комментарий Александра Коца, военкора «Комсомольской правды».

    Коц также указал: у России появляется очередное поколение дронов – на реактивной тяге, которые уже сложно перехватывать мобильными группами с крупнокалиберными пулеметами. «Кроме того, налеты имеют комбинированный характер, когда в ударе участвуют и обманки, и крылатые ракеты, и баллистика», – отметил автор.

    «В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

    «Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

    «Корпуса некоторых БПЛА украинцы делают из облегченной фанеры высокого качества. Их скручивают болтами, затем сверху обклеивают специальной пленкой, которая снижает радиолокационную заметность. После чего наносится второй слой, который делает дрон практически невидимым ночью», – продолжил эксперт.

    «В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом именно крупными сборочными площадками вроде «Антонова» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

    «Успех недавних ударов объясняется тем, что Россия все время меняет тактику воздушных атак. Во-первых, мы совершенствуем беспилотники, повышая скорость, снижая радиолокационную заметность и увеличивая боевую часть. Также кроме кумулятивного мы стали использовать термобарический заряд», – уточнил аналитик.

    «Кроме того, раньше наши беспилотники наносили удары один за одним, что упрощало задачу их уничтожения, а теперь они собираются в определенной точке и атакуют роем. Более того, они стали идти на большей высоте, что осложнило применение против них старых методов ПВО, которыми по-прежнему пользуются ВСУ», – отметил собеседник.

    «На одном из роликов видно, как цель над Киевом атакует целая очередь дорогих ракет ЗРК Patriot. Нужно быть или очень богатым, или крайне некомпетентным, чтоб так делать. К тому же такая работа ПВО говорит о панических настроениях в украинских рядах», – указал аналитик.

    «Нам нужно продолжать бить по Одесскому порту, где разгружают контейнеры с компонентами и оружием из стран НАТО. Боеприпасы детонируют, что наносит урон и причалам. Трудность в том, что доставка на Украину идет также на гражданских авто и в вагонах, включенных в середину пассажирского состава. Поэтому мы атакуем пункты сосредоточения, откуда техника отправляется в войска», – продолжил он.

    «Важно изучать дроны ВСУ, чтобы использовать не столько огневые средства поражения, сколько системы радиоэлектронной борьбы. А если говорить о масштабной защите, то России нужно создавать непрерывный рубеж ПВО от Балтийского до Черного моря. Он должен включать системы РЭБ и зенитно-ракетные комплексы, разведывательные спутники и радиолокационные станции, а также аэростаты для ведения разведки», – резюмировал Кнутов.


    «Антонов» – лишь небольшая часть мощностей, на которых собираются украинские БПЛА. Само предприятие весьма масштабно, и далеко не факт, что нанесенные удары каким-либо образом отразились на его производственных возможностях. Для гарантированного выключения завода из процесса поставок дронов необходимо полностью сровнять с землей его территорию», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации.

    «Если же говорить про украинскую индустрию БПЛА в целом, то ее предприятия были рассредоточены по территории страны для того, чтобы минимизировать влияние российских ударов. Это заставляет нас искать иные, более комплексные меры», – подчеркнул собеседник.

    «Нам нужно снизить объемы поставок БПЛА-компонентов на Украину – двигателей, систем навигации и управления, оптико-электроники, связи. Для этого необходимо задействовать политические рычаги – некоторые из упомянутых систем поставляются странами, считающимися вполне дружественными по отношению к России»,

    – заметил аналитик.

    «Для физического пресечения нужны атаки на транспортные коридоры – например, Бескидский тоннель в Карпатах, который, конечно, является непростой целью. Помимо этого, минные поля вблизи крупных логистических центров – Одесского и Николаевского портов – радикально уменьшат возможности подвоза вооружений и военной техники», – продолжил спикер.

    «Наконец, совершенно неприемлемо, что на Украине продолжает существовать воздушное сообщение, и часть грузов, в немалой степени – военных, доставляется воздухом. Этой практике должен быть положен конец вплоть до полного окончания конфликта», – резюмировал собеседник.

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