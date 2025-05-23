Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
Эксперт объяснил способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками
Среди целей массированного налета украинских беспилотников – создание информационного шума для подъема боевого духа внутри Украины, создание проблем для гражданской авиации России, а также намерение уничтожить различные объекты инфраструктуры. При этом противник действтительно достиг некоторых успехов в части создания дронов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее над Россией с вечера 20 мая было уничтожено 1 тыс. 177 дронов.
«Необходимо признать, что противоборствующая сторона достигла определенных успехов в части создания производств, способных серийно выпускать беспилотники», – отметил Денис Федутинов, эксперт в области беспилотной авиации.
По его словам, секретом таких производственных успехов стало то, что большая часть компонентов для БЛА приобретается на внешних рынках. «Это касается и двигателей, и бортового радиоэлектронного оборудования и так далее. Внутри страны происходит главным образом создание элементов планера и ведется финальная сборка», – пояснил спикер.
В ходе налетов, продолжил собеседник, противник задействует несколько основных дронов: «Среди наиболее часто используемых ВСУ беспилотников, в частности, такие модели, как «Рубака», UJ-22 Airborne и «Бобер», созданные компанией UkrJet; «Лютый» компании «Антонов», AQ 400 Scythe компании One Way Aerospace, переделанный под беспилотник сверхлегкий самолет А-22 Foxbat («Летучая лисица») компании «Аэропракт». Иногда противник использовал и доступные на коммерческом рынке гражданские модели БЛА, например, китайский Mugin-5».
Производственные площадки по сборке БЛА, добавляет эксперт, вероятнее всего разнесены географически. «Противник понимает, что производственная концентрация в какой-то одной локации несет в себе риски, связанные с возможностью поражения российскими ударными средствами», – добавил Федутинов.
Массированными налетами Украина может преследовать несколько целей: «Во-первых, это ликвидация военных объектов – поражение авиации на военных аэродромах, поражение складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и так далее. Во-вторых, это выведение из строя объектов энергетической инфраструктуры – электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и нефтегазовых терминалов. В-третьих, это нанесение ущерба промышленным объектам – исследовательским организациям и производственным мощностям».
Кроме того, подобные налеты осложняют гражданские авиаперевозки, приводят к сдвигу графиков полетов. Также это попытка «деморализации населения внутри России».
«Это может быть чисто пропагандистская история – удары куда угодно, ради информационного шума, для подъема боевого духа внутри Украины. Порядок пунктов условный. Полагаю, приоритеты могут постоянно меняться, выводя на первый план те, или иные цели, а другие отодвигая назад», – рассуждает эксперт.
В свою очередь военкор Александр Коц считает, что украинские власти решили пересмотреть свой подход к террористическим атакам по России.
«Собственно, сейчас мы и видим реализацию очередного террористического плана. Начинается сезон летних отпусков, и несколько дней подряд на Москву снова массово летят украинские дроны. Одна из задач – подобрать ключ к столичной ПВО, которая не дает дронам долетать до целей, попытаться ее перегрузить, разрядить и вскрыть систему реагирования на воздушные угрозы», – пишет Коц в своем Telegram-канале.
Из-за создаваемых ВСУ «пробок» в небе «в главном воздушном хабе страны опять отменяют рейсы». «И страдают от этого обычные россияне, которые собрались отдохнуть. С одной стороны – это чисто хуторянская история: сами не летаем над Украиной и вам не дадим. С другой – прицел на социальное недовльство, создание ощущения незащищенности, попытка запугать. То есть, практически все составляющие классического теракта», – считает военкор.
Ранее Минобороны сообщило, что в ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20.00 мск 20 мая до 8.00 мск 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БпЛА.