В Израиле предсказали завершение конфликта с Ираном за несколько дней

Tекст: Антон Антонов

«Я думаю, что мы можем закончить его за несколько дней... Хорошо, что на нашей стороне США», – приводит Йингст в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) слова сотрудника разведки.

Как заявил корреспондент Fox News, следующие несколько дней «будут напряженными» – ожидаются новые ракетные обстрелы со стороны Ирана и израильские удары по различным объектам в Иране.

В ночь на пятницу Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана. Иран запускает ракеты по Израилю.