14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.17 комментариев
В Израиле предсказали завершение конфликта с Ираном за несколько дней
Израильские чиновники считают, что конфликт с Ираном может быть завершен за несколько дней, заявил американский журналист Трей Йингст со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильской разведки.
«Я думаю, что мы можем закончить его за несколько дней... Хорошо, что на нашей стороне США», – приводит Йингст в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) слова сотрудника разведки.
Как заявил корреспондент Fox News, следующие несколько дней «будут напряженными» – ожидаются новые ракетные обстрелы со стороны Ирана и израильские удары по различным объектам в Иране.
В ночь на пятницу Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана. Иран запускает ракеты по Израилю.