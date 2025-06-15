В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Президент Ирана призвал Ирак защитить свое воздушное пространство от Израиля
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал Багдад принять меры по недопущению использования воздушного пространства страны Израилем.
В заявлении администрации иранского президента отмечается: «Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», передает ТАСС.
Пезешкиан выразил обеспокоенность возможными действиями Израиля через Ирак и призвал иракские власти усилить контроль за своими границами.
Ранее Пезешкиан предупредил о более мощном ответе на возможное повторное нападение Израиля, подчеркнув необходимость противодействия агрессии.
В ночь на воскресенье авиация Израиля нанесла удары по более чем 80 объектам, связанным с иранской ядерной программой, в столице Ирана.