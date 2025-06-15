Президент Ирана призвал Ирак защитить свое воздушное пространство от Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении администрации иранского президента отмечается: «Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран», передает ТАСС.

Пезешкиан выразил обеспокоенность возможными действиями Израиля через Ирак и призвал иракские власти усилить контроль за своими границами.

Ранее Пезешкиан предупредил о более мощном ответе на возможное повторное нападение Израиля, подчеркнув необходимость противодействия агрессии.

В ночь на воскресенье авиация Израиля нанесла удары по более чем 80 объектам, связанным с иранской ядерной программой, в столице Ирана.