Израильские истребители ночью атаковали объекты ядерного проекта Ирана

Армия Израиля заявила об атаке 80 целей ядерного проекта в Тегеране

Tекст: Елизавета Шишкова

Израильские военные заявили, что 50 истребителей ВВС Израиля всю ночь находились в воздушном пространстве над Тегераном и атаковали объекты ядерной программы Ирана, передает ТАСС.

В официальном сообщении армии Израиля подчеркивается: «50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта».

Удар пришелся более чем по 80 целям, среди которых были обозначены штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта и ряд других объектов, где, по заявлению израильской стороны, хранится ядерный архив Ирана. В армии Израиля отметили, что операция была направлена против ключевых пунктов инфраструктуры и мест дислокации, связанных с развитием иранской ядерной программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском парламенте обсуждают инициативу по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия и МАГАТЭ.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова пойти на соглашение без ядерного оружия при условии сохранения права на мирный атом.

Эксперты отметили, что возможный отказ Ирана от ядерного оружия является манипуляцией, а не капитуляцией.