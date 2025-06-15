В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Израильские истребители ночью атаковали объекты ядерного проекта Ирана
Армия Израиля заявила об атаке 80 целей ядерного проекта в Тегеране
В ночь на воскресенье авиация Израиля нанесла удары по более чем 80 объектам, связанным с иранской ядерной программой, в столице Ирана.
Израильские военные заявили, что 50 истребителей ВВС Израиля всю ночь находились в воздушном пространстве над Тегераном и атаковали объекты ядерной программы Ирана, передает ТАСС.
В официальном сообщении армии Израиля подчеркивается: «50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта».
Удар пришелся более чем по 80 целям, среди которых были обозначены штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта и ряд других объектов, где, по заявлению израильской стороны, хранится ядерный архив Ирана. В армии Израиля отметили, что операция была направлена против ключевых пунктов инфраструктуры и мест дислокации, связанных с развитием иранской ядерной программы.
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