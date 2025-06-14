Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.26 комментариев
Фон дер Ляйен напомнила президенту Израиля о важности стабильности в регионе
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала президента Израиля сохранять в регионе стабильность
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом Израиля Ицхаком Герцогом напомнила о важности поддержания в регионе стабильности и призвала к деэскалации.
«Поговорила с президентом Израиля Ицхаком Герцогом по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке. Я подтвердила право Израиля на самооборону и защиту своего народа. В то же время сохранение региональной стабильности жизненно важно», – написала она в соцсети Х.
По мнению главы Еврокомиссии, в данном случае решающее значение имеют дипломатические усилия, которые могут предотвратить эскалацию конфликта.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.
Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.