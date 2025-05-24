Депутат Говырин назвал категории граждан с повышенной с 1 июня пенсией

Депутат Говырин: У граждан, кто отметил 80 лет в мае, с июня повысится пенсия

Tекст: Ирма Каплан

«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», – сообщил он РИА «Новости».

Прирост составит 8 907 рублей 70 копеек в месяц, а при оформленном уходе за пенсионером добавят еще 1 314 рублей. Таким образом, общее увеличение может достичь 10 221 рублей 70 копеек.

Говырин подчеркнул, что эти выплаты начисляются автоматически, и обращаться в Социальный фонд России не требуется.

Аналогичная мера распространяется на инвалидов I группы, если инвалидность установлена в мае, при наличии соответствующего заключения. Это правило применяется независимо от возраста.

Если на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, максимум за троих. Таким образом, ежемесячная прибавка для пенсионера-опекуна может быть выше.

Выплаты назначаются на постоянной основе и выплачиваются ежемесячно. Перерасчет пенсий происходит автоматически на основе данных из государственных реестров, в том числе из ЗАГС и МСЭ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парламентарии одобрили механизм выбора способа получения пенсий для бывших силовиков и их семей, включая доставку через почтовые отделения.