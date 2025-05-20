Госдума утвердила новые правила выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение об уточнении порядка выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям было принято Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости». Закон распространяется на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и исполнителей судебных решений.

В соответствии с новым законом, пенсионные органы получили право самостоятельно выбирать способ перечисления пенсий. Средства могут поступать либо через Федеральное казначейство, либо через Сбербанк, в зависимости от предпочтения получателя.

Пенсионерам предоставлена возможность получать деньги на счет, вклад или банковскую карту по своему выбору. Дополнительно сохраняется опция доставки пенсии через Почту России, если это больше соответствует желанию пенсионера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оклады военнослужащих и сотрудников ряда органов власти, включая таможенные органы и федеральную фельдъегерскую связь, увеличат на 4,5% с 1 октября 2025 года. Суммы выплат округлят до целого рубля в сторону увеличения.