WSJ: Израильская разведка тайно провозила детали дронов для вывода ПВО Ирана

WSJ сообщил о тайных поставках деталей БПЛА «Моссадом» в Иран

Tекст: Елизавета Шишкова

Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки дронов, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что детали скрывали в чемоданах, грузовиках и контейнерах, используя коммерческие каналы и ничего не подозревающих деловых партнеров. Операция планировалась несколько лет, когда у «Моссада» появилась информация о местах хранения иранских ракет, готовых к запуску.

Агенты собирали беспилотники непосредственно в Иране и распределяли их между группировками, участвующими в операции. В результате им удалось вывести из строя иранские системы ПВО и ракетные пусковые установки до запуска. The Wall Street Journal отмечает, что это объясняет ограниченный ответ Ирана на атаки Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты.

Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране. Вооруженные силы Ирана сбили несколько израильских беспилотников.