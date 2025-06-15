В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
WSJ: Израильская разведка тайно провозила детали дронов для вывода ПВО Ирана
WSJ сообщил о тайных поставках деталей БПЛА «Моссадом» в Иран
Сотрудники «Моссад» доставляли элементы беспилотников в Иран, маскируя их в багаже и контейнерах, что помогло нейтрализовать системы ПВО и пусковые установки.
Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки дронов, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сообщается, что детали скрывали в чемоданах, грузовиках и контейнерах, используя коммерческие каналы и ничего не подозревающих деловых партнеров. Операция планировалась несколько лет, когда у «Моссада» появилась информация о местах хранения иранских ракет, готовых к запуску.
Агенты собирали беспилотники непосредственно в Иране и распределяли их между группировками, участвующими в операции. В результате им удалось вывести из строя иранские системы ПВО и ракетные пусковые установки до запуска. The Wall Street Journal отмечает, что это объясняет ограниченный ответ Ирана на атаки Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты.
Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране. Вооруженные силы Ирана сбили несколько израильских беспилотников.