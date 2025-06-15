14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.17 комментариев
ЦАХАЛ рассказал о масштабной серии ударов по Тегерану
Военно-воздушные силы Израиля провели масштабную серию разведывательных ударов по целям в Тегеране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия», – приводит ТАСС текст сообщения.
Среди целей атак названы штаб-квартиры министерства обороны Ирана и Организации оборонных инноваций и исследований. Кроме того, израильские военные нанесли удары по топливным цистернам, находящимся в столице Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Позднее Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. Обострение конфликта произошло в ночь на пятницу, когда Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана.