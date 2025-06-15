ЦАХАЛ рассказал о масштабной серии ударов по Тегерану

Tекст: Антон Антонов

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия», – приводит ТАСС текст сообщения.

Среди целей атак названы штаб-квартиры министерства обороны Ирана и Организации оборонных инноваций и исследований. Кроме того, израильские военные нанесли удары по топливным цистернам, находящимся в столице Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Позднее Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. Обострение конфликта произошло в ночь на пятницу, когда Израиль начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана.