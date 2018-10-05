Белорусские депутаты одобрили назначение Румаса премьером

Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии одобрила назначения Сергея Румаса премьер-министром республики.

В соответствии с конституцией Белоруссии, президент с согласия нижней палаты парламента назначает на должность премьер-министра. Решение по этому вопросу принимается депутатами не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьера, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства. Премьером вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего кабмин с 2014 года, был назначен Румас, который до этого возглавлял Банк развития страны. Причиной отставок Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны.







