По итогам единого дня голосования возбуждено 18 дел

Российские следователи возбудили 18 уголовных дел по итогам единого дня голосования 9 сентября, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«В общей сложности сейчас мы контролируем по итогу единого дня голосования 9 сентября, по нашим данным, 18 уголовных дел возбуждено», – сообщила Памфилова, передает РИА «Новости».

В частности, два дела возбуждены в связи с воспрепятствованием осуществлению избирательных прав, пять уголовных дел – по поводу фальсификации избирательных документов, одно уголовное дело – фальсификация итогов голосования. Кроме того, одно дело возбуждено в связи с незаконной выдачей и получением избирательного бюллетеня, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

«Да, семь уголовных дел – это незаконная выдача избирательного бюллетеня, совершено членами избирательной комиссии, одно уголовное дело, связанное с избирательными документами, – похищение либо повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение акцизных марок», – добавила Памфилова.

Также два уголовных дела в республике Бурятия завершены – за незаконную выдачу избирательных бюллетеней.

В сентябре Памфилова говорила об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов.