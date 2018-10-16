Грузовик снес виадук во Владивостоке

Пешеходный виадук во Владивостоке обрушился из-за самопроизвольного поднятия кузова грузовика, сообщает главк МЧС России по Приморскому краю.

Сообщается, что машина «снесла» металлический виадук длиной около 40 метров, передает РИА «Новости».

В результате железобетонная балка виадука упала на проезжую часть и полностью блокировала движение в обоих направлениях.

Никто не пострадал.