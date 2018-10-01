Мост в Приамурье обрушился на главный путь Транссиба

В приамурском Свободном мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На железнодорожную магистраль обрушились два пролета виадука. При этом пострадал водитель грузовика, который ехал по мосту в момент обрушения. Водитель автомобиля доставлен в больницу. У него сломана голень и раздроблена стопа, передает РИА «Новости».

Власти Амурской области считают, что обрушение могло произойти из-за проезда грузовика, передает ТАСС.

Забайкальская железная дорога сообщила, что движение поездов временно приостановлено на станции Свободный.

В городе введен режим ЧС.

Виадук в городе Свободный построен в 1982 году, во вторник на заседании КЧС в администрации города его решено демонтировать.

Видео обрушения опубликовано на официальном канале региональной газеты «Амурская правда» в YouTube. Судя по видео, по виадуку проезжала машина. При этом перед обрушением под мостом успел проехать грузовой поезд. После обрушения по железнодорожным путям шел человек.