В Татарстане задержали мужчину после видео с жестоким избиением девушки

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска после появления в Сети видеозаписи с жестоким избиением девушки. В региональном управлении МВД подтвердили факт инцидента, передает РИА «Новости».

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространились кадры, на которых злоумышленник за одежду вытаскивает девушку из подъезда и бросает на асфальт между скамейкой и урной. Затем он наносит множественные удары ногами по лицу и туловищу жертвы, которая не подает признаков жизни.

В процессе избиения нападавший требовал ответа на вопрос, к кому уходила девушка, и угрожал ей убийством. По информации из соцсетей, пострадавшая является сожительницей задержанного, сейчас она находится в медицинском учреждении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с кислотой на бывшую возлюбленную.

В Чечне правоохранительные органы начали проверку по факту избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым.

В прошлом году суд на Урале арестовал угрожавшего взрывом гранаты захватчика собственной сожительницы.