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В Татарстане задержали мужчину после видео с жестоким избиением девушки
В Заинске в Татарстане стражи порядка задержали местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу у подъезда жилого дома, пострадавшая госпитализирована, сообщили в МВД по Татарстану.
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска после появления в Сети видеозаписи с жестоким избиением девушки. В региональном управлении МВД подтвердили факт инцидента, передает РИА «Новости».
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространились кадры, на которых злоумышленник за одежду вытаскивает девушку из подъезда и бросает на асфальт между скамейкой и урной. Затем он наносит множественные удары ногами по лицу и туловищу жертвы, которая не подает признаков жизни.
В процессе избиения нападавший требовал ответа на вопрос, к кому уходила девушка, и угрожал ей убийством. По информации из соцсетей, пострадавшая является сожительницей задержанного, сейчас она находится в медицинском учреждении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с кислотой на бывшую возлюбленную.
В Чечне правоохранительные органы начали проверку по факту избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым.
В прошлом году суд на Урале арестовал угрожавшего взрывом гранаты захватчика собственной сожительницы.