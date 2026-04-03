Грузия сообщила о неудачной попытке Кишинева сорвать визит молдавских депутатов в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Сегодня я провел встречу с молдавскими депутатами и поблагодарил их за визит», – сообщил глава высшего законодательного органа Грузии.

По его словам, до последнего момента в составе делегации были и депутаты от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность».

«Однако они отказались приезжать, передумали, и это вызывает сожаление, – сказал Шалва Папуашвили. – Более того, были попытки со стороны властей Молдавии вообще сорвать этот визит».

«Не знаю, чего хотят от нас власти Молдавии», – заявил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа оппозиционных молдавских депутатов во главе с бывшим президентом республики Игорем Додоном прибыла в Тбилиси обсудить вопросы укрепления сотрудничества.

Власти Грузии неоднократно резко критиковали президента Молдавии Майю Санду за поддержку грузинской оппозиции, называя это вмешательством во внутренние дела. Также Тбилиси не раз выражал недовольство тем, что ЕС более благосклонен к Молдавии, которая по всем показателям развития отстает от Грузии.