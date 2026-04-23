Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».11 комментариев
СТЦ заявил о способности дрон-детектора «Филин-И» выявлять любые дроны
Дрон-детектор «Филин-И» является одним из лучших устройств по универсальности определяемых атак и способен выявлять беспилотники, работающие на нестандартных частотах, заявил официальный представитель компании-разработчика «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
Представитель СТЦ отметил: «На сегодняшний день «Филин-И» – одно из лучших устройств по универсальности определяемых атак. Это изделие чувствует практически все беспилотники, включая новые диапазоны и нестандартные решения. Наше устройство отличается от всех остальных тем, что диапазон его работы непрерывный: если противник смещает частоту от стандартной в сторону, «Филин» это чувствует».
Сигнал тревоги при обнаружении дрона выполнен в виде уханья филина, что помогает маскировать работу устройства в боевых условиях. По словам представителей компании, это решение оказалось удачным – имитация голоса птицы служит дополнительной маскировкой для военных. «Филин-И» – сложная система, и звуковой сигнал – лишь один из её элементов.
Экспозиция «Специального технологического центра» представлена в рамках объединённой российской выставки «Рособоронэкспорта», входящего в структуру Ростеха. Выставка DSA проходит в столице Малайзии с 20 по 23 апреля.
