    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня

    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике

    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    18 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой

    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла

    @ Grzegorz Michalowski/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польские власти подготовили военную операцию по якобы уничтожению российского дрона над своей территорией и сами же испугались последствий провокации. Варшава предстала в этой ситуации унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла розгами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше признали, что дом в Люблинском воеводстве повредил не дрон, а ракета из F-16.

    «Польша еще не вступила ни с кем в войну, а уже дружественным огнем разрушает собственную инфраструктуру. Хорошо, что никто не погиб из мирных жителей. Этот инцидент показывает истинные цели польского военно-политического руководства», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Польские власти сами подготовили военную операцию с якобы российскими беспилотниками, сами ее запороли и сами же испугались. Произошедшее очень похоже на эпизод из комедии Гоголя «Ревизор», когда унтер-офицерская вдова жаловалась Хлестакову на городничего, а тот объяснял, что вдова сама себя высекла розгами», – сыронизировал собеседник.

    «В произошедшем Варшава все равно обвинила Москву. В этой связи я бы еще упомянул крылатое выражение из басни Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Оно очень точно характеризует отношение нынешних польских властей к нашей стране», – заметил эксперт с юмором.

    Ранее Томаш Семоняк, координатор спецслужб Польши, в эфире телеканала TVN признал, что боеприпас, повредивший частный дом в Люблинском воеводстве, является американской всепогодной управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», выпущенной с истребителя F-16 для уничтожения беспилотника.

    «Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в процессе защиты Польши и ее граждан. Военные заявили, что возместят ущерб», – заявил он, и предостерег общество от подрыва доверия к военным.

    Ракета отклонилась от цели из-за неисправности системы наведения. Боеприпас весом более 150 кг не детонировал, но его прямое попадание частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    По заверению польской стороны, инцидент произошел на прошлой неделе в ходе уничтожения якобы 19 российских беспилотников, которые пролетели сотни километров вглубь территории Польши. При этом, по словам главы МИД Радослава Сикорского ни один из дронов не были оснащен взрывчаткой, сообщает The Guardian.

    НАТО объявило о развертывании дополнительных самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак БПЛА. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-оповещения с просьбой проявлять осторожность. Доказательств российской принадлежности дронов Варшава не представила.

    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    17 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива оппозиции о переносе российского посольства в Варшаве противоречит международным конвенциям, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» о переносе посольства России подальше от правительственных зданий, сообщает ТАСС. По его мнению, данная инициатива не соответствует юридическим нормам.

    Сикорский заявил, что решение Сейма не может служить правовой основой для подобных действий. Он также отметил, что этот вопрос сложнее, чем кажется, поскольку в международных отношениях действуют Венская конвенция и ряд других соглашений.

    Глава МИД Польши подчеркнул, что соблюдение международных обязательств требует учитывать положения международных конвенций, регулирующих деятельность дипломатических миссий.

    Ранее консульство Польши закрылось в Калининграде. Генеральное консульство России в Кракове ранее прекратило работу.

    Польша ранее отказалась признавать ряд объектов собственностью России.

    17 сентября 2025, 11:30 • Новости дня
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО

    Дипломат Долгов назвал психозом серию вызовов послов России в МИД стран НАТО

    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, однако последние вспоминают про российские посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО после инцидента с БПЛА в Польше.

    «После инцидента с БПЛА в Польше Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, видимо, рыльце в пуху, отказались. В то же время внешнеполитические ведомства стран НАТО одно за другим начали вызывать российских послов», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Происходящее он назвал «антироссийским психозом». Собеседник напомнил, что дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, но последние вспоминают про наши посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, добавил Долгов.

    «Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель – переключить внимание населения и мобилизовать его», – детализировал он.

    «Государства – члены НАТО занимаются тем, что валят с больной головы на здоровую», – указал собеседник. Долгов напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. «Блок несет ответственность за напряженность, которая создается. Мы представляем факты на разных международных площадках в конструктивных форматах, выражаем демарши послам стран Запада», – отметил собеседник.

    «Но ставить на поток вызов, скажем, европейских дипломатов нет смысла. Они сейчас оторваны от реальной ситуации, поэтому не рассматриваются в качестве серьезного канала связи. У МИД России есть дела поважнее, чем бесплодное общение с послами стран НАТО», – заключил Долгов.

    С 10 сентября многие страны НАТО вызвали российских послов в МИД. Так, во вторник в министерство иностранных дел Дании попросили явиться представителя России Владимира Барбина. Причиной необходимого разговора дипведомство видит «преднамеренное нарушение БПЛА воздушного пространства в Польше».

    Посол заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных государствах, лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствует о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

    Ранее МИД Норвегии вызвал посла России Николая Корчунова. Представители министерства назвали нарушение воздушного пространства Польши «безответственным и неприемлемым» и выразили полную солидарность с Варшавой и союзниками.

    В свою очередь, гендиректор политического департамента МИД Болгарии Гергана Караджова вручила послу России Элеоноре Митрофановой письменный демарш, в котором говорилось об осуждении «умышленного нарушения воздушного пространства Польши». Отмечается, что София рассматривает «действия Москвы» как «угрозу безопасности» для Европы.

    Из-за инцидента с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши российских дипломатов также вызывали внешнеполитические ведомства Финляндии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Испании.

    Напомним, 10 сентября польское командование ВС заявило о нарушении некими БПЛА воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

    Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

    17 сентября 2025, 09:07 • Новости дня
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский президент Кароль Навроцкий поручил правительству срочно установить, что именно привело к разрушению жилого дома в Люблинском воеводстве.

    Навроцкий поставил задачу определить, была ли причиной разрушения дома ракета самолета F-16 или дрон, и обязал правительство использовать все возможные ресурсы для оперативного выяснения обстоятельств происшествия в населенном пункте Вырыки, передает РИА «Новости».

    Бюро национальной безопасности заявило, что «согласие на сокрытие информации не существует», а передаваемые гражданам сведения должны быть тщательно проверены из-за риска дезинформации и гибридной угрозы.

    Ведомство отметило, что ни сам президент, ни бюро до сих пор не получили официальной информации об инциденте, этот вопрос не обсуждался на Совете национальной безопасности.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг обвинения в попытке военных скрыть детали случившегося. Он заявил, что все сведения и выводы по данным событиям были переданы профильным ведомствам, а расследование ведется по установленным правилам. Министр пообещал обнародовать итоги расследования после его завершения.

    Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    17 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В Польше нашли еще один упавший дрон

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Замостья заявила о находке очередного беспилотника в лесу у деревни Станислава, инцидентом занялись местные и окружные службы.

    Об очередной находке упавшего дрона на юго-востоке страны сообщили сотрудники полиции Замостья, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, сегодня утром в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Станислава поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который впоследствии оказался беспилотником.

    Территория была взята под охрану, к расследованию подключены прокуратура и профильные службы. Ранее власти страны заявляли об обнаружении обломков 17 дронов.

    Глава правительства Дональд Туск 10 сентября утверждал, что сбитые над Польшей аппараты были «российскими», однако доказательства этому не представил. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что польская сторона не передавала никаких материалов, подтверждающих российское происхождение БПЛА.

    В Кремле также заявили об отсутствии официальных запросов от Варшавы по инциденту с дронами, а Минобороны России подчеркнуло, что объекты на территории Польши при недавних ударах не планировались, и выразило готовность к консультациям.

    Представители Белоруссии в свою очередь указывали, что своевременно информировали Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а некоторые из сбившихся с курса аппаратов были уничтожены белорусской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Константин Долгов заявил, что западные страны вспоминают про российские посольства только для реализации своих политических целей на фоне замороженных отношений.

    В Люблинском воеводстве Польши ракета с самолета F-16 повредила частный дом, однако боеприпас не сдетонировал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    18 сентября 2025, 09:30 • Новости дня
    Иванов заявил о роли Сталина в сохранении независимости Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава советского правительства Иосиф Сталин после Второй мировой войны проявил особое отношение к Финляндии, что помогло стране сохранить независимость, заявил глава попечительского совета Российского военно-исторического общества, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов.

    Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что Финляндия смогла остаться независимой благодаря доброму отношению Иосифа Сталина, передает ТАСС.

    По словам Иванова, Сталин приказал не привлекать к юридической ответственности лидера Финляндии Карла Густава Маннергейма после окончания войны.

    Иванов подчеркнул, что решение Сталина сыграло важную роль в послевоенной судьбе Финляндии и ее руководителей.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна якобы победила в войне с СССР, сохранив независимость после подписания договора в 1944 году.

    Стубб также высказал мнение, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшем будущем и напомнил, что финны уже однажды нашли компромиссное решение в 1944 году.

    Помощник президента Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда осенью 1941 года, ссылаясь на материалы финской прессы.

    18 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Польше задержали машинистов, помогавших скрывающимся от мобилизации украинцам

    В Польше задержали машинистов, прятавших скрывающихся от мобилизации украинцев в локомотивах

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские железнодорожники за плату помогали молодым мужчинам скрыться от мобилизации, используя локомотивы международных поездов для нелегального пересечения границы.

    Польская пограничная служба совместно с полицейскими задержала двух машинистов Украинской железной дороги, которые организовали канал переправки скрывающихся от мобилизации украинцев, передает ТАСС.

    Задержание произошло на пункте пропуска в Медыке, где машинисты прятали молодых мужчин в локомотивах международных поездов, следующих с Украины в Пшемышль.

    По данным польских властей, за содействие в пересечении границы машинисты брали с каждого клиента по 10 тыс. долларов. Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы. Также были задержаны двое украинцев, воспользовавшихся этим каналом.

    В официальном заявлении отмечается: «Организаторы незаконной деятельности – машинисты Украинских железных дорог – прятали молодых мужчин в локомотивах международных поездов, курсирующих с Украины в Пшемышль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве задержали двух граждан иностранных государств, запустивших беспилотник в районе правительственных зданий. Сотрудники Службы государственной охраны Польши нейтрализовали неустановленный дрон при его пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    17 сентября 2025, 11:45 • Новости дня
    Туск спрогнозировал появление крупнейшей армии НАТО у Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах сделать польскую армию самой многочисленной и современной среди европейских членов НАТО.

    По его словам, Польша в ближайшем будущем станет обладательницей самой крупной и одной из наиболее современных армий среди европейских стран – членов НАТО, передает ТАСС.

    «Уже совсем скоро польская армия станет крупнейшей армией НАТО на континенте. Она также будет одной из лучше всех оснащенных», – подчеркнул политик во время выступления, трансляция которого велась в соцсетях канцелярии польского премьера.

    Согласно данным Минобороны Польши, на сегодняшний день в армии страны служит более 210,3 тыс. человек. Это позволяет польским вооруженным силам занимать третье место по численности в НАТО после США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном банкротстве Минобороны страны из-за чрезмерных расходов. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польские власти сообщили о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    19 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Захарова высмеяла возможную реакцию Польши на испытания БПЛА в КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала испытания беспилотников в КНДР, предположив, что Польша может заявить о попытках ее запугать.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала в Telegram-канале возможную реакцию Польши на недавние испытания беспилотных летательных аппаратов в КНДР.

    Захарова отметила, что согласно данным Центрального телеграфного агентства Кореи, испытания вооруженных беспилотников в Северной Корее прошли под руководством Ким Чен Ына. Она с сарказмом добавила: «Ждем комментариев из Варшавы о том, как их запугивают».

    Ранее Мария Захарова заявила о нежелании западных стран расследовать ситуацию с беспилотниками в Польше.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что обнаруженные Варшавой «российские» БПЛА не содержали взрывчатки и не нанесли разрушений.

    На заседании Совбеза ООН Василий Небензя указывал на отсутствие доказательств в обвинениях в адрес России по данному инциденту.

    18 сентября 2025, 13:55 • Новости дня
    Пушков назвал фарсом требование Польшей собственного ядерного оружия

    Пушков: Размещение ядерного оружия не сделает Польшу ядерной державой

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу заявления польского президента Кароля Навроцкого о необходимости национального ядерного оружия, указывая на невозможность реализации этих планов.

    Заявление польского президента Кароля Навроцкого о необходимости создания собственного ядерного потенциала Польши является фарсом, считает сенатор Алексей Пушков.

    По словам Пушкова, размещение на территории страны ядерного оружия другой державы, например Франции, не делает Польшу ядерной державой.

    «Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Пушков добавил, что даже при размещении иностранного ядерного оружия на польской территории, контроль и решения о его применении останутся у другой державы.

    В качестве примера Пушков привел Германию и Италию, где размещены американские ядерные вооружения, однако эти страны не считаются ядерными державами. Он также подчеркнул, что чрезмерные амбиции всегда приводили Польшу к трагедиям в истории, а сейчас такие заявления выглядят как фарс.

    Ранее Кароль Навроцкий заявил о необходимости участия Польши в программе совместного использования ядерного оружия союзников (Nuclear Sharing) и отметил, что у страны должны быть собственные ядерные возможности – как энергетические, так и военные.

    СМИ сообщали, что прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие.

    Эксперты оценили идею Макрона разместить в ряде стран Евросоюза ядерный арсенал Парижа.

    18 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    В Эстонии стартовали учения НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На эстонской территории начались двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких натовских стран.

    В учениях участвуют примерно 3 тыс. военнослужащих из США, Британии, Франции, Канады, Латвии и Эстонии, передает ТАСС.

    Задействованы подразделения сухопутных, воздушных и морских сил. Основные эпизоды развернутся в северных, западных и восточных районах страны. Участники отработают быструю переброску войск и совместную реакцию на угрозы.

    В эстонском военном ведомстве подчеркнули, что учения имеют тренировочно-оборонительный характер.

    Ранее в Латвии сообщали, что со 2 сентября по 8 октября планируют масштабные учения Namejs 2025, в которых задействуют около 12 тыс. военных из стран НАТО.

    18 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Польша выделила 1,4 млрд долларов на строительство убежищ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Польши намерены направить 5 млрд злотых (1,4 млрд долларов) на развитие системы убежищ в 2025–2026 годах, особенно в восточных регионах, где строится линия «Восточный щит».

    Правительство Польши выделило органам местного самоуправления значительные средства для строительства и ремонта убежищ, передает ТАСС.

    По данным МВД Польши, программой защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы предусмотрено почти 5 млрд злотых (1,4 млрд долларов) на эти цели.

    В заявлении польского МВД уточняется, что деньги направлены на задачи по защите населения и гражданской обороне. В первую очередь работы по ремонту и строительству убежищ запланированы на востоке страны, где возводится линия укреплений «Восточный щит».

    Также часть средств будет использована в других районах, которые польские власти определили как особо подверженные риску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак предсказал возможное банкротство Минобороны страны. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польские власти объявили о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    19 сентября 2025, 11:31 • Новости дня
    Захарова заявила о нежелании Запада расследовать инцидент с БПЛА в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА свидетельствует о нежелании Запада установить реальные факты и настоящие обстоятельства случившегося, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Польша категорически отказалась от предложенных Минобороны России консультаций по поводу инцидента с беспилотником, что свидетельствует о незаинтересованности западных стран в установлении реальных обстоятельств происшествия, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Захарова также заявила, что обвинения со стороны европейских стран о якобы нарушении российскими БПЛА их воздушного пространства голословны. По ее словам, ситуация повторяется регулярно: обстоятельства еще не ясны, расследование не проведено, доказательства не собраны, а виновный уже назначен, и этим назначенным всегда оказывается Россия.

    Дипломат добавила, что обвинения в адрес России в попытках провокации и эскалации не подкреплены никакими конкретными фактами. Она отметила, что выдвигаемые обвинения направлены на срыв политического урегулирования конфликта на Украине, а также служат частью информационной кампании для демонизации России и мобилизации поддержки Киева.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

    На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.

    Ранее дипломат Константин Долгов назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО.

    Политолог Владимир Скачко заявил, что польские власти подготовили военную операцию по якобы уничтожению российского дрона над своей территорией и сами испугались последствий этой провокации.

    19 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Погранкомитет Белоруссии выразил надежду на открытие границы Польшей в течение недели

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша откроет границу с республикой в течение недели.

    Орловский выразил надежду на то, что Польша откроет границу с Белоруссией в течение недели. По его словам, ситуация на польской границе остается сложной, и Белоруссия уже пошла навстречу польскому бизнесу, продлив срок пребывания польских грузовиков на своей территории еще на десять дней. сообщает БелТА.

    Орловский пояснил, что установленный ранее срок пребывания польских грузовиков в Белоруссии составлял десять дней и уже почти истек, поэтому принято решение о продлении этого срока еще на десять дней. Если граница не откроется до 27-28 сентября, транспортные средства разместят на специальных площадках, а по перевозчикам начнут применять меры, предусмотренные законодательством.

    Ранее Польша заблокировала границу с Белоруссией забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Польша закрыла границу с Белоруссией на фоне учений «Запад-2025».

    Польские власти направили 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Польши с эмоциями, вызванными военными учениями.

