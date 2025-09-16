Володин назвал польский инцидент с дронами провокацией против России

Tекст: Валерия Городецкая

Он охарактеризовал произошедшее как провокацию против России, отметив, что «на большее духу не хватило у тех, кто делал эту провокацию», передает РИА «Новости».

Володин также обратил внимание на то, что после инцидента в Польше привели войска в состояние боевой готовности, и вновь появились заявления о якобы российских планах начать завоевание. «Никогда Россия не начинала войну. Мы всегда защищались», – сказал он.

По словам спикера Госдумы, специальная военная операция проводится для защиты России, граждан страны, а также русских на Украине, которые хотят говорить на русском языке, исповедовать православную веру и сохранять свою культуру. Володин добавил, что Россия защищается от нацистов и НАТО, а реальное положение дел «пытаются перевернуть».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.