Администрация Польши заявила о проникновении 21 дрона в страну
В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши было нарушено 21 беспилотником, часть из них были физически уничтожены военными, сообщил глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач в эфире радиостанции Radio Zet.
Как заявил Марчин Пшидач, глава Бюро по международной политике при администрации польского президента, в ночь на 10 сентября не менее 21 беспилотника пересекли воздушное пространство Польши, передает ТАСС.
По его словам, некоторые из дронов находились над территорией страны всего несколько секунд, после чего вернулись обратно. Не все дроны были обнаружены, часть из них, по мнению военных, представляла угрозу и была уничтожена.
Пшидач также отметил, что польские военные пока ждут доклада, который подтвердит причины угрозы. Он прокомментировал заявление Дональда Трампа, допустившего, что пересечение границы польского воздушного пространства могло быть ошибкой «заблудившихся российских дронов» из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Пшидач рассказал, что Трамп одобрил действия польских военных по уничтожению беспилотников во время телефонного разговора с Каролем Навроцким.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инцидент с дронами над Польшей не был ошибкой, вопреки словам президента США Дональда Трампа.
Эксперты отметили, что провокация с беспилотниками может привести к решению «коалиции желающих» о вводе войск на Украину.
Брюссель и Киев усилили истерию вокруг попадания дронов в польское воздушное пространство, чтобы раздувать напряженность в регионе.