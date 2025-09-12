  • Новость часаТуск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    7 комментариев
    12 сентября 2025, 11:41

    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей

    Туск возразил Трампу по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на реплику президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с дронами над Польшей мог произойти из-за ошибки, заявил, что это не так.

    Варшава также желает, чтобы инцидент с беспилотниками над Польшей можно было бы назвать ошибкой, однако «это не так», заявил Туск, пишет Bloomberg.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Трамп заявил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами в польском воздушном пространстве могло произойти в результате ошибки.

    Напомним, Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. Минобороны России указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Также Польша полностью закрыли все действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.

    11 сентября 2025, 17:15
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал граждан страны не посещать Россию и Белоруссию, передает ТАСС. В эфире радиостанции RMF24 он заявил: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

    Сикорский подчеркнул, что подобные обращения уже звучали ранее, однако сохраняется высокий интерес граждан республики к поездкам в Россию и Белоруссию. По его словам, за 2024 год из Польши было совершено более 40 тысяч поездок в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России после инцидента с российскими дронами.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 17:46
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Эксперт Прохватилов: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов, Валерия Городецкая

    Армия Польши продемонстрировала низкую готовность к угрозам после недавнего инцидента с беспилотниками, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов.

    Польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также самолет радиоразведки SAAB 340 в ответ на атаку дронов на логистический хаб в Жешуве, заявил Прохватилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Подключились также силы Румынии и Нидерландов, которые подняли свои F-16.

    Эксперт отметил, что дроны, по его данным, были собраны из обломков российских «Гераней», не несли взрывчатки и были кустарного производства. «Поляки, конечно, этого не знали, но БПЛА в любом случае не стоили подъема в воздух истребителей», – заявил Прохватилов.

    Он добавил, что на СВО такие беспилотники сбивают из дробовиков или автоматов Калашникова. Поднятие дорогостоящей военной авиации и пуск ракет на сотни тысяч евро, по мнению эксперта, свидетельствуют об отсутствии у поляков реального понимания современных военных конфликтов.

    Прохватилов подчеркнул, что сейчас реально воевать умеют две армии – российская и украинская, поскольку они участвуют в самом остром военном конфликте эпохи и оперируют новейшими технологиями. Польская армия, по мнению эксперта, не способна защищать свою территорию адекватными средствами.

    В ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России поддержал инициативу.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 13:06
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 00:45
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 18:28
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    Комментарии (13)
    11 сентября 2025, 23:59
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше, посол Денис Гончар отверг голословные обвинения по этому поводу, сообщила пресс-служба посольства России в Бельгии.

    МИД Бельгии пригласил нового посла России, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе, передает ТАСС.

    Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет, что бельгийская сторона на встрече заявила о якобы «умышленном нарушении» воздушного пространства страны – члена Евросоюза и НАТО, что, по мнению Брюсселя, представляет собой «серьезную эскалацию со стороны России».

    В пресс-службе российского посольства в Брюсселе подтвердили проведение двух встреч в МИД Бельгии 11 сентября.

    «У посла 11 сентября у состоялось две встречи в МИДе. Первая носила плановый характер. Поздне действительно посол был вызван в МИД из-за инцидента в Польше, в связи с чем бельгийская сторона предприняла демарш», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

    Российская сторона, как подчеркнули в пресс-службе, «отвергла все голословные обвинения», ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны якобы российскими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России отметили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство также указало, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Комментарии (9)
    12 сентября 2025, 10:05
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых, прозвучали призывы к мести, сопровождающиеся обвинениями в адрес политических оппонентов.

    Правые в Соединенных Штатах выступили с резкими заявлениями. Активисты и сторонники президента страны Дональда Трампа на платформах X и Patriots.Win обвинили политических противников в расправе над Кирком и призвали к ответным действиям, пишет Reuters.

    В постах звучат доводы о политическом переломе в стране.

    Анализ более 3 тыс. сообщений, проведенный профессором Университета Мэриленда Джен Голбек, выявил рост радикализации среди правых пользователей, которые склонны связывать убийство с угрозой для консервативного движения.

    «Они не смогли победить его в дебатах, поэтому убили», – написала активистка Изабелла Мария ДеЛука.

    Трамп напрямую возложил вину за гибель Кирка на «радикальных левых» и заявил, что «нужно дать им отпор». При этом он отметил, что Кирк был сторонником ненасилия, и призвал к сдержанности.

    Представители Демократической партии, включая сенатора Элизабет Уоррен и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, публично осудили убийство и призвали к отказу от политического насилия.

    Консервативные лидеры, такие как Стив Бэннон, заявили о необходимости не отступать. Некоторые активисты, обращаясь к левым активистам, обвинили их в насмешках над смертью Кирка. В то же время отдельные пользователи призывали не разжигать насилие и сохранять спокойствие.

    Ранее в ФБР публиковали фотографии возможного убийцы американского правого активиста Чарли Кирка. По данным прессы, на месте убийства Кирка найдены патроны с ЛГБТ-гравировками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Президент США Дональд Трамп, говоря об убийстве Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших», и пояснил, что «решит эту проблему».

    Комментарии (10)
    11 сентября 2025, 14:56
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.

    Комментарии (6)
    12 сентября 2025, 10:45
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей, пишет Politico.

    Всего 19 беспилотников пересекли польское воздушное пространство, и только три удалось сбить, пишет Politico.

    Инцидент можно считать «политическим и военным испытанием» для НАТО, эксперты пришли к выводу, что военный блок не готов к отражению подобных угроз.

    В операции участвовали голландские истребители F-35, а также техника Италии и Германии, включая системы Patriot. Пять дронов якобы летели в направлении базы НАТО, прежде чем их перехватили. Применение миллиардных средств против дронов стоимостью около 10 тыс. долларов каждый вызывает вопросы, указало издание.

    Польша инициировала консультации по 4-й статье Устава НАТО, а также закрыла свое восточное воздушное пространство. К процессу подключилась Латвия. Руководство альянса обсуждает дополнительные меры безопасности. Британия и Украина предложили содействие в противовоздушной обороне.

    Проблема заключается в том, что дорогие системы типа Patriot неэффективны против массовых дешевых атак. Украина использует дешевое противодействие и якобы достигает высокого процента сбитых дронов. Генсек НАТО Марк Рютте признал необходимость адаптации к новым угрозам.

    Крупные европейские концерны и стартапы лишь начинают разрабатывать дешевые комплексы, что требует изменения стандартов закупок и ускорения внедрения новых систем.

    Польская сторона ранее заявила о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны поясняло, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Глава германского военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ЕС нужно срочно разработать и наладить массовое производство дешевых систем ПВО.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 22:31
    В Италии «коалицию желающих» обвинили в планах раздела Украины

    L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» планирует раздел Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Хакерская группировка KillNet опубликовала карту, полученную в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии и свидетельствующую о том, что «коалиция желающих» планирует фактический раздел Украины, передает L'Antidiplomatico.

    Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».

    В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

    Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.

    Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 22:58
    Польша обнаружила 17-й беспилотник на своей территории

    Tекст: Антон Антонов

    На юго-востоке Польши нашли очередной беспилотник, который, как заявляют власти страны, нарушил воздушное пространство в ночь на 10 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

    Галецкая сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), что 17-й БПЛА был обнаружен в населенном пункте Примярки в волости Ксенжополь, район Билгорай.

    Прежде сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства неизвестными беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве также отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 17:55
    Лукашенко заявил о нагнетании обстановки в Польше в связи с БПЛА

    Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти «как дикари» нагнетают ситуацию вокруг инцидента с беспилотниками, хотя белорусская сторона заранее проинформировала Варшаву о происходящем.

    По его словам, все возможные для уничтожения беспилотники были сбиты, однако несколько аппаратов осталось. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», – заявил Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает ТАСС.

    Эти заявления были сделаны на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши. Видеофрагмент разговора был опубликован Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента Белоруссии.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:48
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Подарок от американского президента Дональда Трампа был вручен Александру Лукашенко представителем президента США Джоном Коулом, сообщает ТАСС. Запонки украшены изображением Белого дома, являющегося официальной резиденцией американских президентов в Вашингтоне.

    Коул рассказал, что Трамп лично напомнил ему передать этот сувенир белорусскому лидеру, сказав: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту [Лукашенко]».

    Лукашенко, получив подарок, отметил, что запонки показались ему интересными, и добавил: «Ну, я постараюсь в долгу не остаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 14:50
    МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА над Польшей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил вызвал российского посла Владимира Тарабрина в МИД королевства из-за инцидента с нарушением беспилотником воздушного пространства Польши.

    Как передает телеканал NOS, власти Нидерландов рассматривают возможность введения новых ограничительных мер в отношении России. Кроме того, в материале подчеркивается, что к перехвату дронов были привлечены голландские истребители F-35, которые выполняют задачи в составе миссий НАТО в Польше, пишет ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщил, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    В Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 14:07
    МИД Испании вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Испании вызвало временного поверенного в делах России в Мадриде в связи с инцидентом с дронами в небе Польши.

    Об этом сообщили в посольстве России в Мадриде, передает РИА «Новости».

    «Подтверждаем, что МИД Испании вызвал временного поверенного в делах РФ в Мадриде», – заявили в пресс-службе дипведомства.

    В ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России поддержал инициативу.

    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА.

    Комментарии (2)
