Глава МО Израиля пообещал устранить лидера хуситов

Глава МО Израиля Кац пообещал устранить лидера хуситов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кац выступил с угрозами в адрес лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси, передает ТАСС.

В своем заявлении Кац подчеркнул: «Абдель Малик аль-Хуси, твое время настанет. Тебя отправят на встречу со всем твоим правительством и другими [устраненными] участниками оси зла, которые дожидаются в глубинах ада».

Он также выразил убеждение, что лозунг «Смерть Израилю, проклятие евреям», размещенный на знамени хуситов, будет заменен израильским флагом, который, по его мнению, будет развеваться над йеменской столицей Саной. По мнению министра, это символизирует будущее освобождение Йемена от власти движения «Ансар Алла».

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы ранее заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.