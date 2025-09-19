  • Новость часаРоссийские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    15 комментариев
    19 сентября 2025, 13:38 • Новости дня

    Глава МО Израиля пообещал устранить лидера хуситов

    Глава МО Израиля Кац пообещал устранить лидера хуситов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал устранить лидера движения «Ансар Алла» в Йемене и заявил о намерении водрузить израильский флаг над Саной.

    Кац выступил с угрозами в адрес лидера йеменских хуситов Абдель Малика аль-Хуси, передает ТАСС.

    В своем заявлении Кац подчеркнул: «Абдель Малик аль-Хуси, твое время настанет. Тебя отправят на встречу со всем твоим правительством и другими [устраненными] участниками оси зла, которые дожидаются в глубинах ада».

    Он также выразил убеждение, что лозунг «Смерть Израилю, проклятие евреям», размещенный на знамени хуситов, будет заменен израильским флагом, который, по его мнению, будет развеваться над йеменской столицей Саной. По мнению министра, это символизирует будущее освобождение Йемена от власти движения «Ансар Алла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы ранее заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    Комментарии (11)
    19 сентября 2025, 05:10 • Новости дня
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате стрельбы у контрольно-пропускного пункта «Алленби» на границе Израиля и Иордании погибли двое израильских военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Погибли 68-летний подполковник запаса Ицхак Харош и 20-летний сержант Оран Хершко, передает ТАСС.

    Харош проходил службу в резервном подразделении гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан. Хершко был в подразделении координации связи с иностранными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля сообщила о случившейся стрельбе у КПП «Алленби» возле одноименного моста через реку Иордан. Погранпереход через этот мост используют главным образом палестинцы с Западного берега и иностранные туристы. Стрелявший был нейтрализован на месте.


    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля

    ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.

    По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».

    Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

    Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    Израиль призвал к эвакуации из порта Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    Представитель армии Авихай Эдри опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) спутниковый снимок порта, отметив красным опасную зону, передает ТАСС.

    «Срочное предупреждение всем, кто находится в йеменском порту Ходейда. Армия обороны Израиля в ближайшие часы атакует район, отмеченный на карте, в связи с военными действиями террористического режима хуситов. В целях вашей безопасности мы призываем всех, кто находится в порту Ходейда и на пришвартованных там судах, немедленно эвакуироваться», – говорится в сообщении.

    Ранее аналогичные предупреждения публиковались перед авиаударами по целям в секторе Газа, Ливане и Йемене.

    В мае американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

    На прошлой неделе при ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:21 • Новости дня
    В ЕК заявили об исключительном праве МУС устанавливать факт геноцида в Газе

    Представитель ЕК аль-Ануни заявил о праве МУС устанавливать геноцид в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Только международный суд( МУС) может установить факт геноцида в Газе, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

    Установить факт геноцида в Газе может только международный суд, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    По словам аль-Ануни, исключительно компетенция национальных судов, а также международных судов и трибуналов – определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид.

    Он подчеркнул, что Евросоюз придерживается позиции, согласно которой квалифицировать такие действия имеют право только юридические органы, а не политические или общественные структуры.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в Газе сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о приглашении его Трампом в Вашингтон в конце сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приглашении президента США Дональда Трампа в Вашингтон, через несколько дней после выступления израильского премьера на Генассамблее ООН.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме 29 сентября, через три дня после запланированного выступления премьер-министра на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», – пишет Times Of Israel.

    Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что приглашение поступило во время телефонного разговора с Трампом, с которым он провел несколько бесед после удара ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС в Катаре.

    В конце сентября будет четвертая встреча политиков с начала второго президентского срока Трампа. На вопрос, уведомил ли он Трампа перед нанесением удара, Нетаньяху повторил свое заявление о том, что версия событий Белого дома была «правильной» и что Израиль несет полную ответственность за удар.

    Он отказался конкретно отвечать на вопрос о сроках предупреждения Израилем Вашингтона на фоне сообщений о том, что Трамп был проинформирован почти за час до нанесения ударов.

    В этот же день Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом вопрос о заложниках ХАМАС. По его словам, политики «обсудили возникшую возможность, которая, на мой взгляд, очень, очень важна – решение вопроса о безопасности заложников».

    «Как сказал представитель ХАМАС, они использовали наших заложников в качестве живого щита, то есть разместили их в местах, которые подвергали их опасности. Это ужасно. Это также привело в ужас президента (Трампа)», – сказал Нетаньяху, имея в виду высказывания Трампа, предостерегавшего ХАМАС от использования заложников в качестве живого щита.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 16:56 • Новости дня
    Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене

    Al Masirah: Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиация нанесла 12 ударов по контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах» территории порта Ходейда в одноименной провинции Йемена, сообщил Al Masirah.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что силы противовоздушной обороны вызвали «сильное замешательство у вражеской авиации», что вынудило часть израильских боевых порядков покинуть воздушное пространство до начала атаки, сообщил Al Masirah, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник армия обороны Израиля призвала к немедленной эвакуации людей из района йеменского порта Ходейда, контролируемого движением «Ансар Аллах».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 21:35 • Новости дня
    Израиль пообещал создать независимую от других стран оборонную промышленность

    Нетаньяху объявил о создании в Израиле самодостаточного оборонного комплекса

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о намерении развивать собственную военную индустрию для минимизации влияния возможных международных ограничений.

    Как сообщает ТАСС, Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции по вопросам экономики отметил, что Израиль создаст мощную и полностью независимую индустрию вооружений. По его словам, новый оборонно-промышленный комплекс не будет зависеть от любых международных политических ограничений.

    Нетаньяху подчеркнул: «Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль». Подробности реализации этих планов или сроки запуска не уточнялись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложила ввести пошлины на более трети израильского экспорта в Евросоюз в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что последние действия Израиля ставят под угрозу реализацию принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте.

    Испанский телеканал пообещал отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие в конкурсе.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    Лидер оппозиции Израиля назвал бесцельным наступление в Газе

    Лидер оппозиции Израиля Лапид назвал бесцельным наступление в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ЦАХАЛ в Газе выглядит бесцельной и усугубляет международную изоляцию Израиля, заявил глава партии «Еш атид», лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

    Лидер израильской оппозиции Яир Лапид жестко выступил против нового наступления армии на Газу, передает ТАСС. Он заявил, что операция выглядит бесцельной и усугубляет международную изоляцию Израиля.

    В интервью порталу Ynet Лапид задал вопросы: «Никто в мире не понимает, чего хочет Израиль. Какова стратегия? Какова окончательная картина? Как мы вернем похищенных? Как мы закончим войну?» Он также назвал действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху дилетантскими и высокомерными.

    Оппозиционный политик обратил внимание, что началась операция, исход которой неизвестен, и выразил мнение, что она может затянуться до 2026 года. По его словам, бессмысленно вести военные действия без четкой политической цели.

    Ранее армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий.

    Министерство обороны Израиля заявило, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движения ХАМАС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 11:57 • Новости дня
    МИД Китая потребовал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе

    Китайский МИД призвал Израиль к немедленному прекращению военной операции в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о необходимости срочного прекращения боевых действий Израиля в секторе Газа ради предотвращения дальнейшего гуманитарного кризиса.

    Китайские власти выступили с требованием к Израилю незамедлительно прекратить военную операцию в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, Пекин настаивает на необходимости немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации.

    «Мы настаиваем, чтобы Израиль прислушался к решительным призывам международного сообщества и немедленно прекратил военную операцию в Газе», – заявил Линь Цзянь.

    Китай также подчеркнул важность координации международного сообщества для достижения устойчивого мира и сохранения стабильности в регионе.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Двое израильтян были застрелены возле КПП «Алленби» на границе с Иорданией

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два гражданина Израиля погибли в результате вооруженного нападения возле пограничного перехода с Иорданией, где произошла перестрелка.

    Двое израильтян были застрелены неизвестным боевиком у погранперехода «Алленби» на границе Израиля и Иордании, передает ТАСС. Инцидент произошел рядом с пунктом пропуска, когда нападавший открыл огонь по находившимся там людям.

    По информации телеканала Al Hadath, стрелявший был водителем грузовика с гуманитарной помощью, которая предназначалась для палестинцев в секторе Газа. Израильские военные оперативно нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    В Египте началася подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.

    Более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    Колумнист Hurriyet заявил о влиянии Израиля на позицию США по Газе

    Hurriyet: Позиция США по Газе оказалась под влиянием Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В последнее время израильское руководство заметно усилило влияние на формирование американской политики по сектору Газа, определяя ключевые направления позиции Вашингтона, пишет колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.

    Влияние Израиля на формирование позиции США по вопросу сектора Газа становится всё более решающим, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию турецкой газеты Hurriyet.

    Колумнист Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам, отмечает фундаментальный сдвиг в отношениях двух стран: если раньше Вашингтон определял рамки действий Тель-Авива, то теперь израильское руководство диктует направление американской политики.

    В статье подчеркивается, что несмотря на недовольство военной тактикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп избегает реального давления на Израиль. По мнению Сельви, трагические события в Газе, которые в Турции воспринимаются как геноцид, стали результатом тесного взаимодействия между США и Израилем.

    Сельви критикует не только Нетаньяху, но и американский политический истеблишмент. Он пишет: «Раньше президенты США формулировали требования к премьер-министрам Израиля. Сегодня премьер-министр Израиля фактически задает тон позициям американских президентов. Произошла перевернутая иерархия – теперь Израиль выступает в роли ведущего игрока, а США – ведомого».

    Колумнист также отмечает попытки администрации США не допустить превращения предстоящей сессии Генассамблеи ООН в площадку для осуждения израильских действий в Газе и обсуждения признания Палестины. Сельви считает, что ответственность за ситуацию в Газе лежит не только на Израиле, но и на США как на активном участнике происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с целью оккупации этой территории. Авианалеты по Газе характеризуются как массированные и нескончаемые. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Представительство России помогло в вывозе россиян из сектора Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское представительство при Палестинской национальной администрации посодействовало в вывозе российских граждан из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

    Зарипова пояснила, что представительство России 17 сентября оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вывоз россиян из сектора Газа начался после старта широкомасштабной военной операции Израиля по ликвидации последних оплотов движения ХАМАС.

    В ноябре 2024 года посол России в Катаре Дмитрий Догадкин пояснял, что российские дипломаты ведут активную работу по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат
    Стало известно о коррупционном скандале на ведущей военной верфи Европы
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    Лидер ЛДПР рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    В порту Петербурга нашли полторы тонны кокаина в контейнере с эквадорскими бананами

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам?

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      4 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

      7 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Соцсети лишают людей собственной жизни

      Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

      15 комментариев
    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с со

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

