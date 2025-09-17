Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Легендарный вокалист Джо Линн Тернер, прославившийся работой с Deep Purple и Rainbow, представит США в жюри «Интервидения-2025», которое пройдет в Москве.
Организаторы подчеркнули, что его музыкальная карьера охватывает почти пятьдесят лет, а за это время он сотрудничал с такими звездами, как Элис Купер, Шер и Майкл Болтон. У Тернера более 60 альбомов и миллионы поклонников по всему миру.
Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. В жюри от России примет участие композитор и продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко. Организаторы сообщили, что участие в проекте подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.
Ранее в среду стало известно, что американская певица Vassy сменила Брэндона Ховарда в качестве представителя США на музыкальном конкурсе «Интервидение».
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американский исполнитель примет участие в «Интервидении», но США не направят официальную делегацию и не будут представлены среди судей конкурса.
При этом он отметил, что Россия отказалась от использования термина «недружественные страны» на официальном уровне.