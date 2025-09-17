Стало известно о включении Джо Линна Тернера в жюри «Интервидения-2025»

Джо Линн Тернер вошел в жюри «Интервидения» от США

Tекст: Мария Иванова

Вокалист Джо Линн Тернер, известный по работе с Deep Purple и Rainbow, войдет в состав международного жюри песенного конкурса «Интервидение» от США, передает ТАСС.

Организаторы подчеркнули, что его музыкальная карьера охватывает почти пятьдесят лет, а за это время он сотрудничал с такими звездами, как Элис Купер, Шер и Майкл Болтон. У Тернера более 60 альбомов и миллионы поклонников по всему миру.

Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. В жюри от России примет участие композитор и продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко. Организаторы сообщили, что участие в проекте подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

Ранее в среду стало известно, что американская певица Vassy сменила Брэндона Ховарда в качестве представителя США на музыкальном конкурсе «Интервидение».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американский исполнитель примет участие в «Интервидении», но США не направят официальную делегацию и не будут представлены среди судей конкурса.

При этом он отметил, что Россия отказалась от использования термина «недружественные страны» на официальном уровне.