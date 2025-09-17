Певица Vassy заменила Брэндона Ховарда для участия США на «Интервидении»

Tекст: Мария Иванова

Певица и продюсер Vassy представит США на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» вместо Брэндона Ховарда, передает ТАСС.

В пресс-службе проекта пояснили: «Вместо Брэндона Ховарда Соединенные Штаты представит певица и продюсер Vassy». Причиной замены стал отказ Ховарда от участия по семейным обстоятельствам.

В пресс-службе конкурса уточнили, что «американский певец Брэндон Ховард не сможет в этом году принять участие в Международном музыкальном конкурсе «Интервидении» по непредвиденным семейным обстоятельствам».

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Около 20 стран подтвердили участие, включая все государства БРИКС. От России выступит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американский исполнитель примет участие в «Интервидении», но США не направят официальную делегацию и не будут представлены среди судей конкурса.

При этом он отметил, что Россия отказалась от использования термина «недружественные страны» на официальном уровне.

Организаторы «Интервидения-25» назначили международными ведущими конкурса индийскую актрису и модель Стэфи Патель и китайского телеведущего Мэнга Лэя.