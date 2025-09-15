Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.0 комментариев
ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация выполнила очередную поставку новых Су-34, прошедших обязательные испытания, для нужд российского военного ведомства, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.
Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.
На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 отработали бомбометание и преодоление систем ПВО в ходе учений «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 совершил успешную посадку без шасси и остался целым.