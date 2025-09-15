ОАК передала Минобороны новую партию Су-34

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.

Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.

На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.

