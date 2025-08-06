Рыбак из Сеула снял на видео загадочное существо длиной 10 метров

Tекст: Евгения Караваева

В Сеуле рыбак снял на видео загадочное существо в реке Хан, ролик быстро стал вирусным в интернете, передает РБК. Видео появилось на YouTube-канале Jungdam Story под названием «На реке Хан в Сеуле появился настоящий монстр», пишет The Korea Herald.

Инцидент произошел ночью, когда рыбак ловил рыбу возле автостоянки рядом с Национальной ассамблеей в районе Ёыйдо. На кадрах видно, как мужчина замечает огромное существо, которое движется в его сторону.

«Что это? Мне страшно. Оно движется в мою сторону», – сказал рыбак в прямой речи, прежде чем покинул место.

По словам мужчины, существо находилось в одной точке примерно 20 минут, хотя постоянно перемещалось. Он оценил его длину в 6–10 метров и отметил, что оно было толще человеческого тела. Рыбак также предположил, что существ было двое, и признался, что ловит рыбу десятилетиями, но никогда не видел ничего подобного.

Пользователи активно обсуждают видео, выдвигая свои версии: некоторые считают, что это могла быть группа выдр, аллигатор или крупный питон.

Ранее в 2022 году в реке Хан уже фиксировали похожий инцидент, но тогда объект оказался обычным навигационным буем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон уличили в распространении слухов об НЛО. А вице-президент США Вэнс признался в одержимости темой НЛО.