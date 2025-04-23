Китай снизил тарифы на авиаперевозки товаров в Россию

Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию упали в два раза

Tекст: Денис Тельманов

Тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию в апреле стали ниже – сейчас они составляют от двух до четырех долларов за килограмм, передает РИА «Новости». В декабре 2024 года расценки доходили до пяти долларов за килограмм, сообщили в логистической компании Rocket Cargo. Для генеральных грузов стоимость достигла двух долларов, для опасных – от 3,6 до 4 долларов за килограмм.



В компании подчеркнули, что основная причина снижения цен – это общее сокращение глобальных грузопотоков, вызванное высокими импортными пошлинами США на китайские товары. Дополнительным фактором стал традиционный сезонный спад спроса в начале года, но в 2025 году падение тарифов оказалось особенно заметным.

По прогнозу Rocket Cargo, в конце лета или начале осени спрос на авиаперевозки вырастет, что может привести к удорожанию услуг. Однако при низких ставках серьезного увеличения количества авиадоставок в Россию пока не наблюдается.

В компании отметили, что для авиаперевозок используются в основном узкофюзеляжные самолеты, которые ограничены в перевозке нестандартных и опасных грузов. Многие авиакомпании отказываются брать такие товары, а из-за санкций отсутствуют крупные грузовые операторы, как AirBridgeCargo. Дополнительные сложности создают ограничения по слотам, квотам и международным разрешениям на маршруты.

В Rocket Cargo подчеркнули: «Клиенты, которые регулярно импортируют товары в Россию таким способом, продолжают это делать. Все потому, что транспортировка по воздуху – это быстро, удобно и стабильно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте поставки свинины из России на китайский рынок выросли до 5,4 млн долларов, что стало рекордом за последние четыре месяца, в то время как объем экспорта легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился почти втрое и достиг максимального значения за полгода, а отставание от прошлогодних показателей значительно сократилось.

При этом до конца года до десяти китайских автобрендов намерены покинуть российский рынок из-за снижения рентабельности и высокой конкуренции.